Москву атакували безпілотники: уламки попадали посеред вулиць, дрон влетів у будівлю елітного ЖК (відео)

У ніч на 4 травня у Москві пролунали вибухи, один з яких стався в елітному житловому кварталі. Посеред вулиць попадали уламки безпілотників, на місця екстрено відправилися поліція та оперативні служби.

Незадовго до цього у небі над столицею Росії фіксувався проліт безпілотників на наднизькій висоті. Про це повідомили OSINT-канали.

Аналітики писали, що дрони маневрують у небі над Москвою на низькій висоті, а також показали кадри прольоту дронів із столиці РФ.

Через кілька хвилин у мережі з'явилися кадри, як посеред однієї з вулиць Москви попадали уламки безпілотника. На місце відправилися поліція та рятувальники.

Тим часом російський Telegram-канал SHOT повідомив, що дрон нібито врізався в одну із багатоповерхівок елітного ЖК "Дім на Мосфільмівській вулиці", що розташований у західній частині Москви. Росіяни пишуть, що вибух прогримів близько 01:00 години, після чого на місце виїхали оперативні служби.

Відео дня

Внаслідок атаки у будівлі пошкоджений фасад та повилітали вікна, інформують російські пабліки. Уламки дронів попадали також у прибудинковій зоні.

Через деякий час мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку дронів на російську столицю.

"За попередніми даними, безпілотник влетів у будівлю на вулиці Мосфільмівській. Постраждалих немає. Служби працюють на місці інциденту", — написав Собянін у соцмережах.

Іншої інформації щодо атаки дронів цієї ночі на Москву на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня безпілотники масовано атакували Ленінградську область РФ: під ударом опинилися морські порти.

Також у ніч на 3 травня дрони атакували Москву та область: влада заявила про "падіння уламків" і загиблого внаслідок обстрілу.