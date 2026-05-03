Москву та область атакують дрони: влада заявляє про "падіння уламків" і загиблого, що відомо

Пізно увечері 2 травня та після опівночі Москву та область атакували безпілотники. Російська влада заявляє про нібито падіння уламків і повідомляє про наслідки.

Внаслідок атаки дронів у Підмосков'ї нібито загинув чоловік. Про це повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Сьогодні над Московською областю силами ППО та засобами РЕБ було збито 6 ворожих безпілотників — над Істрою, Одинцовим, Чеховом, Сонячногірським, Волоколамським та Коломною, один — придушений РЕБ", — йдеться у повідомленні чиновника.

Водночас Воробйов не став уточнювати наслідки атаки, а лише додав, що "на місцях падіння уламків дронів" працюють оперативні служби.

Тим часом губернатор Москви Сергій Собянін близько 00:30 години інформував про збиття дрона, що летів на столицю РФ.

"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", — зазначив Собянін.

У московських Telegram-каналах повідомляють, що це був щонайменше 10-й дрон, що летів на російську столицю.

Скриншот повідомлення росіян про атаку дронів на Москву

Інформація щодо атаки та наслідків уточнюється.

