Туапсе знову атакували дрони: вгатили по морському порту та НПЗ, — соцмережі (відео)

У ніч на 1 травня ударні безпілотники вкотре атакували нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю РФ.

На підприємстві є нові осередки пожежі, пише моніторинговий телеграм-канал "Supernova+".

"Туапсе 4.0 … НПЗ та морський термінал зазнали атаки, є влучання з невеликими осередками загоряння, атака триває", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі з'явились відео, на яких зафіксований момент дронової атаки в Туапсе.

Інформацію про новий удар по Туапсе підтвердив також інший моніториговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Сили оборони вчетверте за короткий період часу влупили по Туапсинському порту / НПЗ", — зазначили монітори.

Згодом ынформацыю про ураження морського порту визнали в Оперативному штабы Краснодарського краю.

"У Туапсе внаслідок атаки БПЛА київського режиму сталося загоряння на території морського терміналу. Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Загалом до ліквідації пожежі залучено 128 осіб та 41 одиницю техніки", — зазначили в Оперштабі.

На момент публікації матеріалу українська стороне не коментувала нового обстрілу НПЗ в Туапсе.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня в Туапсе було атаковано порт та нафтопереробний завод.

А після атаки дронів 28 квітня на нафтопереробному заводі у Туапсе загорілось чотири нафтові резервуари.