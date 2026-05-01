Туапсе снова атаковали дроны: вбили по морскому порту и НПЗ, — соцсети (видео)

В ночь на 1 мая ударные беспилотники в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарского края РФ.

На предприятии есть новые очаги пожара, пишет мониторинговый телеграм-канал "Supernova+".

"Туапсе 4.0 ... НПЗ и морской терминал подверглись атаке, есть попадания с небольшими очагами возгорания, атака продолжается", — говорится в сообщении.

Также в сети появились видео, на которых зафиксирован момент дроновой атаки в Туапсе.

Информацию о новом ударе по Туапсе подтвердил также другой мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".

"Силы обороны в четвертый раз за короткий период времени влупили по Туапсинскому порту/НПЗ", — отметили мониторы.

Впоследствии информацию о поражении морского порта признали в Оперативном штабе Краснодарского края.

"В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации пожара привлечено 128 человек и 41 единица техники", — отметили в Оперштабе.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала новый обстрел НПЗ в Туапсе.

Напомним, в ночь на 16 апреля в Туапсе были атакованы порт и нефтеперерабатывающий завод.

А после атаки дронов 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе загорелось четыре нефтяных резервуара.