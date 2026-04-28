В Туапсе горят резервуары местного НПЗ: огненный гриб над новым резервуаром, — OSINT (видео)

После атаки дронов 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе загорелось четыре нефтяных резервуара, установили OSINTеры. При этом четвертая вспышка произошла утром, после возгорания первых трех. Мэр Туапсе объявил эвакуацию, поскольку пожар распространяется. Какие новые точки возгорания в Туапсе 28 апреля, через четыре дня после тушения пожара от предыдущих двух попаданий БпЛА?

Во время предыдущих атак на Туапсе, которые произошли 16 и 20 апреля, горело на территории резервуарного парка, а 28 апреля произошли попадания на территории НПЗ, говорится в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно". Кадры с места событий зафиксировали утреннее возгорание на четвертом резервуаре, на который распространился огонь после 4-5 часов горения соседних. Местные жители без ограничений записывают и публикуют видео, на которых точно видно, где и что именно горит.

OSINTеры озвучили точные координаты четырех точек в Туапсе, в которых горят резервуары НПЗ. Геолокация показала два горящих резервуара с координатами 44.103117,39.102745, третий — в точке 44.100777,39.096268, четвертый — 44.103963,39.095760. Также отмечается, что вероятно "расширение пожара на соседние емкости".

Взрывы в Туапсе — геолокация кадров попадания 28 апреля

В канале Exilenova+ опубликовали видео, по которым аналитики установили координаты очагов пожаров 28 апреля 2026 года в Туапсе. На видео — облака дыма и огонь на территории НПЗ. В какой-то момент появляется огненный "гриб", который охватил новый нефтяной резервуар. При этом на записи слышны разговоры россиян, которые не беспокоятся из-за вспышек, а обсуждают жизненные проблемы, хотя мэр Сергей Бойко объявил эвакуацию с близлежащих улиц Кошкина и Пушкина.

На Google maps можно обозначить координаты точек горения, установленных "КиберБорошном". Видим, что один объект — это самый маленький горящий резервуар в северной зоне: имеет ориентировочный диаметр 12 м. Южнее горит резервуар диаметром 24 м, а рядом — еще три таких же, но пока целых. Тем временем на северо-восток — еще два очага горения резервуаров диаметром 35 м: два уже горят, а еще два — нет. Вдоль НПЗ и резервуаров 24 м и 35 м тянутся улицы Кошкина и Пушкина, с которых эвакуируют россиян, опасаясь распространения пожара и последующих взрывов.

Взрывы в Туапсе — какие резервуары горят 28 апреля

Фокус писал о взрывах в Туапсе, о которых стало известно в ночь на 28 апреля. Местные власти около 3 часов предупредили об угрозе удара беспилотников по территории, расположенной на расстоянии 500 км от Украины (по прямой от Херсона). Губернатор Вениамин Кондратьев признал атаку БпЛА и заявил, что начался пожар на местном НПЗ. По его словам, на место событий прибыло 46 спецмашин и полторы сотни пожарных, и также стоят наготове новые группы, если огонь будет идти дальше.

Отметим, первая апрельская атака на Туапсе состоялась 16 апреля. Жители сообщили о взрывах в районе порта и резервуаров с горючим. После этого в сети появилась серия видео с облаками дыма, которые поднялись над точками попадания. Следующий удар произошел 20 апреля. Пожарные потушили огонь, ориентировочно, четыре дня назад, 24 апреля. Между тем стопы дыма тянулись сначала в сторону Турции на расстояние 150 км и в сторону Ставрополя на 300 км. В сети появились кадры "нефтяного дождя", который покрыл черными маслянистыми каплями дома, автомобили, берег пляжа и море.

Напоминаем, утром 28 апреля, кроме Туапсе, было громко в оккупированном Крыму: взрывалось возле Севастополя и Саков.