Взрывы в Севастополе и на военных аэродромах: оккупированный Крым атакуют дроны (видео)

В ночь на 28 апреля в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Российская противовоздушная оборона активно работала в районе военных аэродромов "Кача" и "Саки".

Перед этим на территории оккупированного полуострова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщали оккупационные власти.

Атака на регион началась еще вечером 27 апреля. Около 22:00 часов Telegram-канал "Крымский ветер" информировал о взрыве в районе Феодосии.

В течение следующих нескольких часов взрывы раздавались в небе над Кировским районом, в Джанкойском районе был слышен сильный взрыв и пролет беспилотников. Около полуночи очевидцы сообщали о взрывах в районе военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. В районе другого военного аэродрома "Кача" была слышна пулеметная очередь: российская ПВО пыталась сбить дроны в небе.

Около 00:30 часов воздушную тревогу объявили и в оккупированном Севастополе. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев писал в своем канале, что в Севастополе работают силы ПВО, которые отражают атаку украинских дронов.

Оккупационный чиновник также сообщал, что военным якобы удалось сбить не менее 3 БпЛА над городом, в районе Северной стороны и Балаклавском районе.

"По информации Службы спасения Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — сообщал Развожаев.

Информации о последствиях атаки на момент публикации не поступало.

Стоит заметить, что из-за массированных атак дронов на оккупированный Крым местные власти на днях объявили о наборе жителей в так называемые "отряды обороны" Севастополя. Людей призывают присоединиться к отрядам, чтобы помочь российской ПВО отражать атаки БпЛА.

26 апреля пресс-служба СБУ сообщила о поражении трех военных кораблей россиян и самолета МиГ-31 в оккупированном Крыму.