Дроны поразили три военных корабля РФ и МиГ-31 в Крыму: в СБУ раскрыли детали операции

Украинские военные в ночь на 26 апреля атаковали ряд военных целей во временно оккупированном Крыму. В частности, под атакой были большие десантные корабли, учебный центр Черноморского флота и истребитель МиГ-31.

Поражения были нанесены военными спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Бойцы провели успешную спецоперацию на военно-морской базе черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

В результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины поражены:

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков";

Корабль-разведчик "Иван Хурс";

Учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";

Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

РЛС МР-10М1 "Мис-М1";

Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";

Технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".

"Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока россия не прекратит агрессию против нашего государства", — отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.

Важно, что самолет МиГ-31 является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Пока неизвестно, был ли уничтожен самолет, или его возможно восстановить.

Также появилось видео, как один из российских военных жаловался на то, что Крым находится под атакой, намекая на защищенность на Валдае — именно там расположена резиденция кремлевского диктатора Владимира Путина.

20 апреля стало известно, что спецподразделение ГУР "Призраки" поразило в Севастополе большие десантные корабли (БДК) проекта "Ямал" и "Николай Фильченков". Кроме того, под удар попала радиолокационная станция (РЛС) "Подлет-К1", которая видит цели на 300 км.

Отметим, Фокус писал о других поражениях в Крыму в апреле 2026 года. В частности, 18 апреля в СБУ заявили о ночной воздушной атаке на важные цели ВС РФ в оккупированном Крыму и на российском юге. Выяснилось, что центр "Альфа" поразил десантные корабли "Ямал" и "Азов", не идентифицированный корабль и противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Кроме того, попали по системе ПВО — по антеннам коммуникационной системы "Дельфин", РЛС МР-10М1 "Мис-М1" (обнаруживает надводные цели — корабли, катера, морские дроны) и резервуар с горючим на базе "Югторсан" (Севастополь).