Дрони уразили три військові кораблі РФ та МіГ-31 у Криму: в СБУ розкрили деталі операції

Українські військові в ніч на 26 квітня атакували низку військових цілей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під атакою були великі десантні кораблі, навчальний центр Чорноморського флоту та винищувач МіГ-31.

Ураження були завдані військовими спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Бійці провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту РФ у м. Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

Великий десантний корабель ВМФ РФ "Ямал";

Великий десантний корабель ВМФ РФ "Фільченков";

Корабель-розвідник "Іван Хурс";

Навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка";

Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 "Мис-М1";

Літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";

Техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".

"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави", — наголосив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Важливо, що літак МіГ-31 є носієм аеробалістиних ракет "Кинджал". Наразі невідомо, чи було знищено літак, чи його можливо відновити.

Також з'явилося відео, як один з російських військових скаржився на те, що Крим перебуває під атакою, натякаючи на захищеність на Валдаї — саме там розташована резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

20 квітня стало відомо, що спецпідрозділ ГУР "Примари" уразив у Севастополі великі десантні кораблі (ВДК) проєкту "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков". Крім того, під удар потрапила радіолокаційна станція (РЛС) "Подльот-К1", яка бачить цілі на 300 км.

Зазначимо, Фокус писав про інші ураження в Криму у квітні 2026 року. Зокрема, 18 квітня у СБУ заявили про нічні повітряну атаку на важливі цілі ЗС РФ в окупованому Криму та на російському півдні. З'ясувалось, що центр "Альфа" уразив десантні кораблі "Ямал" та "Азов", не ідентифікований корабель та протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок". Крім того, влучили по системі ППО — по антенах комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1" (виявляє надводні цілі — кораблі, катери, морські дрони) та резервуар з пальним на базі "Югторсан" (Севастополь).