У Криму ГУР вдарило по ВДК "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков" РФ: екіпаж був палубі (відео)

Спецпідрозділ ГУР "Примари" уразив у Севастополі великі десантні кораблі (ВДК) проєкту "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков", повідомило відомство. Крім того, під удар потрапила радіолокаційна станція (РЛС) "Подльот-К1", яка бачить цілі на 300 км. У кадр потрапив момент влучання дрона по кораблю, на палубі якого саме перебували моряки флоту Російської Федерації. Які можливості втратила Москва завдяки удару ГУР по об'єктах в Криму?

Збройні сили РФ втратили два військові кораблі у бухті Севастополя загальною вантажопідйомністю 1500 тонн та вартістю 150 млн дол., ідеться у заяві ГУР МОУ. Пошкоджена РЛС "Подльот-К1" коштувала 5 млн дол. Після успішного відпрацювання дронів росіяни втратили можливість підвозити бронетехніку та десант до берегів України. На відео спецоперації — безперешкодний політ безпілотників ГУР, які виходять на цілі та врізаються у палубні надбудови з апаратурою та екіпажем.

Пресслужба відомства повідомила, що повітряна атака на ВДК "Ямал" та "Ніколай Філєнков" відбулась в ніч з 18 на 19 квітня. Також уточнюється, що вказані кораблі РФ використовувала під російсько-української війни.

Відео дня

Які можливості втратила Москва після удару ГУР по Севастополю 18-19 квітня?

"Ямал" — ВДК проєкту 775, збудований у 1988 році на верфі Stocznia Północna у Польщі. Фізичні розміри — довжина 112 м, ширина 15 м, висоаті 12 м, осадка 3,7 м. Корабель може перевезти 500 тонн вантажу, наприклад, до 10 танків, 12 бронетранспортерів та 340 десантників. До всього, "Ямал" міг ходити не лише над морськими глибинами, а й судноплавними річками. Зокрема, у мережі є фото, як "Ямал" проходить під Інгулецьким мостом у Миколаєві: після удару ГУР у РФ зменшилась можливість десантування на вглиб української території.

Вибухи в Криму — поява ВДК "Ямал" у Миколаєві у 2010 році Фото: З відкритих джерел

"Ніколай Фільчєнков" — ВДК проєкту 1171 ЗС РФ, збудований у 1975 році на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Вантажопідйомність — 1000 тонн, озброєння — корабельна система залпового вогню НУРС "Град-М", трьома гарматами, зенітно-ракетна установка "Стрела-3" (стріляє ракетами з інфрачервоною голівкою самонаведення). До 19 квітня 2026 року РФ втратила один корабель проєкту 1171 під час війни в Україні — це "Саратов" у порту Бердянська у перші дні вторгнення. Інші три ВДК цього проєкту — "Микола Вілков", який базується у Владивостоку, та ВДК "Орськ", який помилково вважали ураженим у Бердянську.

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші ураження в Криму у квітні 2026 року. Зокрема, 18 квітня у СБУ заявили про нічні повітряну атаку на важливі цілі ЗС РФ в окупованому Криму та на російському півдні. З'ясувалось, що центр "Альфа" уразив десантні кораблі "Ямал" та "Азов", не ідентифікований корабель та протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок". Крім того, влучили по системі ППО — по антенах комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1" (виявляє надводні цілі — кораблі, катери, морські дрони) та резервуар з пальним на базі "Югторсан" (Севастополь).

Нагадуємо, в ніч на 20 квітня було гучно у порту Туапсе, де після удару дронів загорівся новий резервуар з рсоійською нафтою.