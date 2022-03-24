До 20 танків і понад 40 БТР: у Мінобороні назвали вантаж, який міг перевозити ВДК "Орськ"

За даними російських телеграм-каналів, окрім "Орська" вогонь розпочався на ВДК "Саратов", "Цезар Куніков" і на "Новочеркаську".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на борту корабля могли бути десятки одиниць техніки та сотні десантників РФ. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів і 400 десантників. Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими", — заявила Маляр.

Водночас великий десантний корабель "Орськ" міг брати участь в окупації Криму. За даними InformNapalm, один із членів екіпажу корабля отримав медаль "За повернення Криму". Разом із ним медаль отримав і командир судна Сергій Скворцов.

У проросійських телеграм-каналах повідомляють, що ВДК "Орськ" — не єдиний корабель, який було накрито. Вказується, що під вогонь потрапили ВДК "Саратов", "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

На "Саратові" локальна пожежа у кормовій частині із загрозою вибуху боєкомплекту. Корабель притоплено на глибині 5 метрів. Втрати особового складу залишаються невідомими.

ВДК "Куніков" і "Новочеркаськ" із пошкодженнями змогли вийти в море. У першого ВДК 8 поранених, а в другого троє загиблих. Точна кількість втрат уточнюється.

Нагадаємо, 24 березня вранці в порту Бердянська пролунав вибух. Як стало відомо пізніше, було знищено ВДК "Орськ" Чорноморського флоту РФ.