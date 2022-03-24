До 20 танков и свыше 40 БТР: в Минобороне назвали груз, который мог перевозить БДК "Орск"

По данным российских телеграм-каналов, кроме "Орска" огонь начался на БДК "Саратов", "Цезаре Куникове" и на "Новочеркасске".

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что на борту корабля могли быть десятки единиц техники и сотни десантников РФ. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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"Уничтоженный корабль в Бердянске мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов и 400 десантников. Это огромная цель, которая была поражена нашими военными", — заявила Маляр.

Вместе с этим большой десантный корабль "Орск" мог принимать участие в оккупации Крыма. По данным InformNapalm, один из членов экипажа корабля получил медаль "За возвращение Крыма". Вместе с ним медаль получил и командир судна Сергей Скворцов.

В пророссийских телеграм-каналах сообщают, что БДК "Орск" — не единственный корабль, который был накрыт. Указывается, что под огонь попали БДК "Саратов", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

На "Саратове" локальный пожар в кормовой части с угрозой взрыва боекомплекта. Корабль притоплен на глубине 5 метров. Потери личного состава остаются неизвестны.

БДК "Куников" и "Новочеркасск" с повреждениями смогли выйти в море. У первого БДК 8 раненых, а у второго трое погибших. Точное количество потерь уточняется.

Напомним, 24 марта утром в порту Бердянска прогремел взрыв. Как стало известно позднее, был уничтожен БДК "Орск" Черноморского флота РФ.