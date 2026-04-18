Три кораблі, РЛС, нафтобаза: дрони СБУ уразили низку цілей РФ у окупованому Криму (фото)

Служба безпеки України (СБУ) повідомляє про успішну комплексну операцію на території окупованого Криму, де були вражені кораблі, локаційна станція та нафтобаза окупантів. Заходи проводили фахівці Центру спецоперацій "Альфа".

Українські фахівці встановили факт ураження трьох суден ЗС РФ на окупованому півострові. Про це йдеться в заяві пресслужби української спецслужби.

"Альфівці" пошкодили великі десантні кораблі ВМФ РФ "Ямал" та "Азов", а також ще один корабель невстановленого типу. Також "є дані" про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок", йдеться в повідомленні.

"Безпілотники "Альфи" СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", — звітують в спецслужбі, додаючи про атаку дронів операторів СБУ по нафтобазі "Югторсан" на ТОТ Криму.

Напередодні Фокус повідомляв про атаку дронів у Криму та Самарській області РФ. Місцеві пабліки повідомляють, що виникла пожежа на нафтобазі на мисі Манганарі між Козачою і Очеретяною бухтами у Севастополі.

Згодом стало відомо, що БПЛА атакували НПЗ у російському Новокуйбишевську. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних об’єктів "Роснефті" в Поволжі, його потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.