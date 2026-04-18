"На заводі пожежа": безпілотники атакували великий НПЗ у російському Новокуйбишевську (відео)

Під ранок 18 квітня безпілотники атакували Самарську область Росії, де після серії вибухів здійнялася пожежа на одному з місцевих нафтопереробних заводів.

Цієї ночі дрони могли уразити великий НПЗ у місті Новокуйбишевськ Самарської області РФ. Про це повідомили OSINT-канали.

У мережі показали кадри атаки та наслідки ударів. Після вибухів у небі над містом здійнявся густий темний дим, а на самій території заводу спалахнула пожежа, пишуть аналітики. Офіційного підтвердження атаки на момент публікації немає.

Російські Telegram-канали також скаржаться на атаку дронів у Новокуйбишевську. У мережі пишуть, що гучні звуки вибухів у місті прогриміли близько 04:30 години за місцевим часом: їх було чутно у східній та північній частинах Новокуйбишевська. Загалом очевидці нарахували щонайменше 6-8 вибухів та бачили яскраві спалахи у небі на тлі атаки.

"У місті лунає сирена повітряної тривоги, а в аеропорту діє режим "Килим"", — пишуть росіяни.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев на момент публікації не коментував атаки на Новокуйбишевськ. Він лише повідомляв близько 03:00 години про оголошення повітряної тривоги у регіоні на тлі загрози атаки безпілотників.

Ймовірно, дрони могли уразити цієї ночі Новокуйбишевський НПЗ, що належить компанії "Роснефть". Підприємство є одним із ключових нафтопереробних об’єктів "Роснефті" в Поволжі, його потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Раніше цей об'єкт російської промисловості вже потрапляв під атаки дронів.

Варто нагадати, що у ніч на 18 квітня серія вибухів пролунала в окупованому Севастополі: внаслідок ударів пожежа здійнялася у місцевому порту.

Відомий мільярдер Андрій Мельниченко напередодні поскаржився на атаки українських безпілотників по заводах добрив у РФ.