Самарську область РФ атакували дрони: палає великий НПЗ, у мережі пишуть про удар по підстанції (фото, відео)

У ніч на 16 листопада Самарську область Росії атакували безпілотники: в обласному центрі та Новокуйбишевську прогриміла серія вибухів, у мережі пишуть про ураження кількох цілей.

За попередньою інформацією, цієї ночі безпілотники вкотре атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Також, ймовірно, під ударом опинилася підстанція у Самарі. Про обстріл повідомили російські Telegram-канали.

Повітряну тривогу в регіоні через загрозу БпЛА було оголошено ще близько 21:00 години 15 листопада. Згодом "Росавіація" ввела обмеження на діяльність аеропорту Самари.

Близько опівночі у Самарській області прогриміли вибухи.

"Серія вибухів пролунала у Новокуйбишевську Самарської області. Попередньо, спрацювала ППО по дронах ЗСУ", — пишуть місцеві медіа.

Очевидці стверджують, що перші вибухи почули ще близько опівночі. Загалом мешканці Новокуйбишевська почули щонайменше 8 гучних вибухів у межах міста. Також росіяни скаржилися на яскраві спалахи у небі.

OSINT-канали повідомили, що безпілотники уразили Новокуйбишевський НПЗ під час нічної атаки. За попередніми даними аналітиків, після кількох ударів на підприємстві почалася пожежа. Про це свідчить зокрема заграва у небі після вибухів.

Також дрони атакували обласний центр. За попередніми даними, удар прийшовся по місцевій підстанції. Однак офіційної інформації про ураження НПЗ чи підстанції у Самарській області на момент публікації не надходило.

Варто зауважити, що Новокуйбишевський НПЗ належить компанії "Роснефть". Підприємство є одним із ключових нафтопереробних об’єктів "Роснефті" в Поволжі, його потужність складає 8,8 млн тонн нафти на рік.

Завод виготовляє паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден тощо.

Нагадаємо, уночі 16 листопада дрони також атакували Волгоградську область Росії: у мережі показали кадри, як російська ППО "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці у Волгограді.

Також уночі 15 листопада дрони атакували НПЗ у російській Рязані.