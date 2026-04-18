"На заводе пожар": беспилотники атаковали крупный НПЗ в российском Новокуйбышевске (видео)

Под утро 18 апреля беспилотники атаковали Самарскую область России, где после серии взрывов поднялся пожар на одном из местных нефтеперерабатывающих заводов.

Этой ночью дроны могли поразить крупный НПЗ в городе Новокуйбышевск Самарской области РФ. Об этом сообщили OSINT-каналы.

В сети показали кадры атаки и последствия ударов. После взрывов в небе над городом поднялся густой темный дым, а на самой территории завода вспыхнул пожар, пишут аналитики. Официального подтверждения атаки на момент публикации нет.

Российские Telegram-каналы также жалуются на атаку дронов в Новокуйбышевске. В сети пишут, что громкие звуки взрывов в городе прогремели около 04:30 часов по местному времени: они были слышны в восточной и северной частях Новокуйбышевска. В общем очевидцы насчитали не менее 6-8 взрывов и видели яркие вспышки в небе на фоне атаки.

"В городе звучит сирена воздушной тревоги, а в аэропорту действует режим "Ковер"", — пишут россияне.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на момент публикации не комментировал атаки на Новокуйбышевск. Он лишь сообщал около 03:00 часов об объявлении воздушной тревоги в регионе на фоне угрозы атаки беспилотников.

Вероятно, дроны могли поразить этой ночью Новокуйбышевский НПЗ, принадлежащий компании "Роснефть". Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов "Роснефти" в Поволжье, его мощность составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год. Ранее этот объект российской промышленности уже попадал под атаки дронов.

Стоит напомнить, что в ночь на 18 апреля серия взрывов прогремела в оккупированном Севастополе: в результате ударов пожар поднялся в местном порту.

Известный миллиардер Андрей Мельниченко накануне пожаловался на атаки украинских беспилотников по заводам удобрений в РФ.