"Ситуация микс": российский миллиардер Мельниченко пожаловался на атаки украинских БпЛА по заводам удобрений в РФ

Известный миллиардер Андрей Мельниченко, основатель крупного производителя удобрений "ЕвроХим", имеющего предприятия в России и Европе, оценил результаты атак украинских дронов по заводам удобрений на территории РФ.

Усиление атак беспилотников на российские заводы имеет значительное влияние на сферу производства азотных удобрений, которая и без того находится в затруднительном положении из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 17 апреля заявил Андрей Мельниченко, пишет издание The Moscow Times.

"Известные события... приводят к росту количества атак беспилотных летательных аппаратов на российские предприятия", — сказал российский миллиардер, комментируя ситуацию с ударами по российским заводам.

Мельниченко отметил, что удары по заводам в РФ имеют "довольно сильное" влияние на эту сферу. В то же время военная операция США в Иране усиливает проблемы в сфере производства удобрений. Дело в том, что через Ормузский пролив проходит около трети мировой торговли удобрениями, что вызвало дефицит и рост цен, пояснил миллиардер.

"Ситуация неоднозначная. Цены немного выше. Объемы... — немного ниже", — сказал Мельниченко, комментируя перспективы российского бизнеса удобрений.

В то же время бизнесмен считает, что поставщики фосфатов смогут достаточно быстро найти альтернативные маршруты для автомобильных перевозок. Зато перебои с поставками азотных удобрений, учитывая также ограничения поставок газа и рост цен на него, могут иметь долгосрочный характер, утверждает он.

Удары неслучайны: почему Украина атакует крупные химические предприятия в РФ

Украинские атаки на российские заводы происходят систематически, чтобы уменьшить возможности страны-агрессора вести полномасштабную войну. Издание "Милитарный" в сентябре 2025 года объясняло, что крупные химические компании РФ обеспечили поставки большинства ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатки и пороха, что в свою очередь влияет на способность россиян продолжать войну.

Агентство Reuters писало, что по меньшей мере пять российских химических компаний обеспечили более 75% ключевых составляющих для изготовления взрывчатки до сентября 2024 года. Среди них — "ЕвроХим" (основателем которого является вышеупомянутый Мельниченко), "Уралхим", "Среднеуральский медеплавильный завод" (СУМЗ), "Лукойл" и "Евраз".

