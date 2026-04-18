"Ситуація мікс": російський мільярдер Мельниченко поскаржився на атаки українських БпЛА по заводах добрив у РФ

Відомий мільярдер Андрій Мельниченко, засновник великого виробника добрив "ЕвроХим", що має підприємства в Росії та Європі, оцінив результати атак українських дронів по заводах добрив на території РФ.

Посилення атак безпілотників на російські заводи має значний вплив на сферу виробництва азотних добрив, яка і без того перебуває у скрутному становищі через ситуацію на Близькому Сході. Про це 17 квітня заявив Андрій Мельниченко, пише видання The Moscow Times.

"Відомі події… призводять до зростання кількості атак безпілотних літальних апаратів на російські підприємства", — сказав російський мільярдер, коментуючи ситуацію з ударами по російських заводах.

Мельниченко зауважив, що удари по заводах у РФ мають "доволі сильний" вплив на цю сферу. Водночас військова операція США в Ірані посилює проблеми у сфері виробництва добрив. Річ у тому, що через Ормузьку протоку проходить близько третини світової торгівлі добривами, що спричинило дефіцит і зростання цін, пояснив мільярдер.

Відео дня

"Ситуація неоднозначна. Ціни трохи вищі. Обсяги… — трохи нижчі", — сказав Мельниченко, коментуючи перспективи російського бізнесу добрив.

Водночас бізнесмен вважає, що постачальники фосфатів зможуть досить швидко знайти альтернативні маршрути для автомобільних перевезень. Натомість перебої з постачанням азотних добрив, з огляду також на обмеження постачань газу та зростання цін на нього, можуть мати довгостроковий характер, стверджує він.

Удари невипадкові: чому Україна атакує великі хімічні підприємства у РФ

Українські атаки на російські заводи відбуваються систематично, щоб зменшити можливості країни-агресора вести повномасштабну війну. Видання "Мілітарний" у вересні 2025 року пояснювало, що великі хімічні компанії РФ забезпечили постачання більшості ключових хімікатів для заводів з виробництва вибухівки та пороху, що своєю черговю впливає на здатність росіян продовжувати війну.

Агентство Reuters писало, що щонайменше п’ять російських хімічних компаній забезпечили понад 75% ключових складових для виготовлення вибухівки до вересня 2024 року. Серед них — "ЕвроХим" (засновником якого є вищезгаданий Мельниченко), "Уралхим", "Среднеуральский медеплавильный завод" (СУМЗ), "Лукойл" і "Евраз".

Нагадаємо, 17 квітня губернатор Ленінградської області РФ оголосив про пошук резервістів для "захисту Ленінградського неба" від атак українських дронів.

Командувач СБС ЗСУ 16 квітня показав відео ураження російського нафтопереробного заводу у Туапсе.