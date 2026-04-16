"О, Туапсе приїхало": "Мадяр" показав відео ураження російського НПЗ в РФ

Командувач СБС ЗСУ підтвердив, що операцію реалізовано силами підрозділів глибинного ураження СОУ.

Роберт Бровді, відомий, як "Мадяр", командувач Сил безпілотних систем ЗСУ процитував російський фільм "Горько!" та розповів про атаку на нафтопереробний завод, який ще горить.

"О, Туапсе приїхало!.. Задзьобали та випатрали сьогодні, 16 квітня, Волелюбні Українські Птахи стратегічний об'єкт "Роснефти" Туапсинський НПЗ, палає епічно", - написав Бровді та пообіцяв, що "далі точно буде…".

Раніше 16 квітня Роберт Бровді повідомляв, що окрім НПЗ в Туапсе підрозділи Сил безпілотних систем уразили дронами 16 військових цілей російських загарбників: дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" у населених пунктах Міжгір'я та Курортне на території тимчасово окупованого Криму.

Він наголосив, що удари завдали пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Крім того, були уражені такі об'єкти ворога:

зенітно-ракетний комплекс "Оса-АК" у Водяному Донецької області;

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Криму;

нафтобази в Октябрському та Глибокому Яру в Криму;

зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" у Батагівці Запорізької області;

склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Міжгір’ї в Криму;

майстерня та склад безпілотників "Рубікон" у Гірному Донецької області.

Окремо зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем також долучилися до удару по нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарського краю Росії. "Мадяр" додав, що деталі цієї операції має оприлюднити Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, Фокус писав, що наслідки атаки по морському терміналу у Туапсе було видно навіть з космосу, адже загоряння на підприємстві досить значне.

А 15 квітня дрони "Лютий" влучили по "Стерлітамацькому нафтохімічному заводу".