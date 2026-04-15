Дрони "Лютий" влучили по "Стерлітамацькому нафтохімічному заводу": чому це критично для РФ

У Башкортостані дрони "Лютий" атакували "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (СНХЗ), встановили OSINTери. На території підприємства почалась пожежа та почали евакуацію співробітників. Чому підприємство є стратегічно-важливим для Російської Федерації та коли ще потрапляло під удари українських безпілотників?

У мережі з'явились кадри зі Стерлітамаку, які дали можливість провести геолокацію точки влучання дронів "Лютий", розповіли у Telegram-каналі росЗМІ Astra. На основі отриманого фото OSINTери встановили, що безпілотники атакували цехи АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод". Підприємство хімічної галузі РФ не перебуває під світовими санкціями через військову продукцію, попри те, що випускає авіаційний бензин для авіації ЗС РФ.

OSINTер Astra поки не надав точних координат влучання, а місцева влада заявила про пошкодження промислового підприємства, не вказавши назву, ідеться у повідомленні. Медіа нагадало, що СНХЗ виготовляє синтетичний каучук, фенольні антиоксиданти, компоненти до пального (у тому числі — для авіаційного), іншу хімічну продукцію.

Згодом росЗМІ Astra написало, що почалась евакуація працівників хімзаводу. Водночас представники компанії заявили, що постраждалих немає, а у пошкодженому цеху перебувало лише п'ять росіян.

"Стерлітамацький нафтохімічний завод" — підприємство групи компаній "Росхім", розташоване на північній околиці Стерлітамака (53.68, 55.97) на відстані близько 1300 км від України. Згідно з даними росЗМІ, у 2023 році завод випустив 4480 тонни авіаційного бензину, який продають у регіони РФ і також у Казахстан, Грузію, Узбекистан, Азербайджан, Вірменію та Монголію. Раніше Стерлітамакський хімзавод вже потрапляв під удар дронів Сил оборони України. Попередній інцидент стався 4-5 листопада 2025 троку, коли горів цех паливних присадок.

Вибухи у РФ — зона займання на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі, 15 квітня Фото: Google Maps

Зауважимо, що у грудні 2025 року Фокус писав про розслідування Ради економічної безпеки України (РЕБУ, ESCU), у якому ішлося про критичну залежність РФ від поставок каучуку та присадок для палива з Китаю. Серед іншого, розслідувачі розповіли про Стерлітамакський хімзавод, який єдиний випускає антиокислювальну присадку "Аргідол-1".

Вибухи у РФ — що сталось у Стерлітамаку 15 квітня

У каналі Exilenova+ уточнили, що могло відбутись відразу кілька прильотів на території заводу, але поки що точки не геолоковані. Однією з таких точок може бути "Башкирська содова компанія": про це написали у Telegram групи "Інформаційний спротив". Тим часом губернатор Башкортостану Радій Хабіров повідомив, що у Стерлітамаку справді відбулась атака дронів, з якою впоралась російська ППО. Зі слів посадовця, на території неназваного промислового підприємства упали уламки.

Зазначимо, кадри з вибухами у РФ з'явились у мережі близько 10 год 15 квітня. На відео зафіксували дрони "Лютий", який помітили у Башкирії, а потім — стовпи диму на території промислової зони Стерлітамака.

Щоб дістатись до цілі, безпілотникам довелось здолати близько 1300-1600 км і пройшли систему ППО мінімум у п'яти областях (якщо летів по прямій — то у Бєлгородській, Воронезькій, Саратовській, Самарській) та у Башкирії. Міноборони РФ зранку повідомило про збиття 85 українських БпЛА, але про удар по Башкирії не згадало.

Нагадуємо, зранку 15 квітня у соцмережах повідомили про вибухи на окупованій частині Україні: серед іншого, міг загорітись тіньовий танкер біля Криму.