Дроны "Лютый" попали по "Стерлитамакскому нефтехимическому заводу": почему это критично для РФ

В Башкортостане дроны "Лютый" атаковали "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ), установили OSINTеры. На территории предприятия начался пожар и начали эвакуацию сотрудников. Почему предприятие является стратегически важным для Российской Федерации и когда еще попадало под удары украинских беспилотников?

В сети появились кадры из Стерлитамака, которые дали возможность провести геолокацию точки попадания дронов "Лютый", рассказали в Telegram-канале росСМИ Astra. На основе полученного фото OSINTеры установили, что беспилотники атаковали цеха АО "Стерлитамакский нефтехимический завод". Предприятие химической отрасли РФ не находится под мировыми санкциями из-за военной продукции, несмотря на то, что выпускает авиационный бензин для авиации ВС РФ.

OSINTер Astra пока не предоставил точных координат попадания, а местные власти заявили о повреждении промышленного предприятия, не указав название, говорится в сообщении. Медиа напомнило, что СНХЗ производит синтетический каучук, фенольные антиоксиданты, компоненты к топливу (в том числе — для авиационного), другую химическую продукцию.

Впоследствии росСМИ Astra написало, что началась эвакуация работников химзавода. В то же время представители компании заявили, что пострадавших нет, а в поврежденном цехе находилось только пять россиян.

"Стерлитамакский нефтехимический завод" — предприятие группы компаний "Росхим", расположенное на северной окраине Стерлитамака (53.68, 55.97) на расстоянии около 1300 км от Украины. Согласно данным росСМИ, в 2023 году завод выпустил 4480 тонн авиационного бензина, который продают в регионы РФ и также в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Азербайджан, Армению и Монголию. Ранее Стерлитамакский химзавод уже попадал под удар дронов Сил обороны Украины. Предыдущий инцидент произошел 4-5 ноября 2025 года, когда горело в цехе топливных присадок.

Взрывы в РФ — зона горения на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, 15 апреля Фото: Google Maps

Заметим, что в декабре 2025 года Фокус писал о расследовании Совета экономической безопасности Украины (РЭБУ, ESCU), в котором говорилось о критической зависимости РФ от поставок каучука и присадок для топлива из Китая. Среди прочего, расследователи рассказали о Стерлитамакском химзаводе, который единственный выпускает антиокислительную присадку "Аргидол-1".

В канале Exilenova+ уточнили, что могло состояться сразу несколько прилетов на территории завода, но пока точки не геолоцированы. Одной из таких точек может быть "Башкирская содовая компания": об этом написали в Telegram группы "Информационное сопротивление". Между тем губернатор Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в Стерлитамаке действительно состоялась атака дронов, с которой справилась российская ПВО. По словам чиновника, на территории неназванного промышленного предприятия упали обломки.

Отметим, кадры со взрывами в РФ появились в сети около 10 часов 15 апреля. На видео зафиксировали дроны "Лютый", который заметили в Башкирии, а затем — столбы дыма на территории промышленной зоны Стерлитамака.

Чтобы добраться до цели, беспилотникам пришлось преодолеть около 1300-1600 км и прошли систему ПВО минимум в пяти областях (если летел по прямой — то в Белгородской, Воронежской, Саратовской, Самарской) и в Башкирии. Минобороны РФ утром сообщило о сбитии 85 украинских БПЛА, но об ударе по Башкирии не упомянуло.

Напоминаем, утром 15 апреля в соцсетях сообщили о взрывах на оккупированной части Украины: среди прочего, мог загореться теневой танкер возле Крыма.