Танкер в Крыму, горючее в Валуйках, казарма под Донецком: какие объекты горят у ВС РФ (видео)

В ночь на 15 апреля средства поражения Вооруженных сил Украины ударили по важным целям Российской Федерации на оккупированных территориях, в Белгородской области и даже добрались до Башкортостана, показали видео из сети. Среди прочего, было громко в Валуйках, где загорелся склад горючего. Спутник показал горящее пятно на месте танкера неподалеку от Крыма. Какие объекты ВС РФ оказались под прицелом дронов Украины?

В ночь с 14 на 15 апреля произошел прилет в населенном пункте Валуйки Белгородской области РФ, расположенном на расстоянии 20 км от границы, говорится в сообщении Telegram-канала Exilenova+. Кроме того, горело в поселке Горное Донецкой области (по другим сообщениям — в Горном): в местном доме культуры как раз ночевали военные ВС РФ. Ко всему, горячие зоны заметили в Крыму и в акватории Черного моря неподалеку от Крымского моста. В канале также сообщили, что дроны "Лютый" заметили над Башкортостаном, где произошли прилеты в городе Стерлитамак.

Информация о взрывах и пожарах на оккупированной части Украины и на территории РФ поступала, начиная с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. Первые сообщения — о прилетах в оккупированном Мелитополе, в котором вновь произошел блэкаут из-за возможного поражения подстанции. Тогда же стало известно о ситуации в Валуйках, где загорелся склад горюче-смазочных материалов ВС РФ. Утром — сообщение об ударе по Горному: отмечается, что местная оккупационная власть молчит об инциденте из-за масштабности удара.

Відео дня

Атака дронов ВСУ — пожар в Горном Донецкой области, 15 апреля Фото: Exilenova+

Кроме фото с места событий, данные о возможных ударах показывает карта пожаров FIRMS NASA. В частности, на карте появились зоны с повышенной температурой в поселке Майское возле Джанкоя, в Джанкое и в море неподалеку от Крымского моста. В канале "Око Гора" объяснили, что речь идет о возможном ударе по нефтяному танкеру "теневого флота" РФ, который регулярно фигурировал на спутниковых фото.

Атака дронов ВСУ — возгорание в Крыму и возле Крымского моста, 15 апреля Фото: FIRMS NASA

Около 10 часов в сети появились кадры пролета дрона "Лютый" в глубоком тылу РФ — в Башкортостане. Впоследствии россияне опубликовали видео с кадрами прилета по заводу в городе Стерлитамак, расположенном почти в 1,3 тыс. км от границ Украины. Пока нет информации, по какому именно предприятию могли ударить БпЛА.

Атака дронов ВСУ — детали ударов 15 апреля

Украинское командование пока не информировало о целях и последствиях ночного удара дронов Сил обороны по важным целям в РФ или на оккупированных территориях. Между тем Минобороны РФ утром 15 апреля отчиталось, что якобы сбило все 85 БпЛА, которые атаковали россиян. В отчете упоминаются приграничные российские области, но нет упоминаний об угрозе для Башкирии.

Отметим, 14 апреля Генштаб ВСУ сообщил о двух удачных ударах на оккупированных территориях. Во время первого удара удалось попасть по РЛС "Небо-У" в Феодосии в Крыму, которая следила за воздушными целями в радиусе 600-700 км. Второй — попадание по складу "Шахедов" в Донецком аэропорту.

Напоминаем, в сети опубликовали спутниковые фото завода им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который попал под удар дронов 11 апреля.