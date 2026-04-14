ВСУ поразили РЛС "Небо-У", которая закрывала юг Украины и Крым: какая связь со SCALP, — Генштаб

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали радиолокационную станцию "Небо-У", которая находилась на южном берегу Крыма, говорится в отчете Генерального штаба ВСУ. Благодаря последнему ночному удару Вооруженные силы Российской Федерации потеряли суммарно четыре установки противовоздушной обороны. Каковы последствия поражения РЛС на юге Крыма, которая прикрывает объекты в радиусе 600 км?

Удары дронов ВСУ ослабили систему ПВО РФ, объяснило украинское командование в Telegram-канале. Кроме РЛС "Небо-У", расположенной в Феодосии, беспилотники атаковали две цели в Белгородской области — это пункт контроля воздушного пространства и РЛС "Каста-2Е" (дальность 150-300 км). Ко всему, на оккупированной Луганщине ВСУ выбили ЗРК "Тор-М1", способный прикрывать цели объекты в радиусе 27 км.

Сообщение Генштаба ВСУ появилось днем 14 апреля, через несколько часов после заявления Минобороны РФ об атаке дронов на семь южных областей РФ и на оккупированный Крым. Выяснилось, что удалось взорвать суммарно четыре цели:

Відео дня

РЛС "Небо-У" в Феодосии на юге Крыма(дальность до 600-700 км); РЛС "Каста-2Е" в селе Лубяное-Первое в Белгородской области РФ; контрольный пост возле села Николаевка под Белгородом; ЗРК "Тор-М1" возле населенного пункта Лозовое в Луганской области.

Указанные объекты можно разместить на Google Maps и увидеть, что зона контроля воздушного пространства покрыла Крым, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области и достала почти до Белгорода.

Атака дронов ВСУ — зона покрытия РЛС "Небо-У" и карта с другими объектами ПВО, 14 апреля Фото: Google Maps

Атака дронов ВСУ — детали удара 14 апреля

Заметим, что 3 октября 2024 года украинское командование объяснило связь между выбиванием РЛС "Небо-М" (14 апреля речь шла о "Небо-У") и ракетами SCALP. Выяснилось, что уничтожение такой станции "создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования" западных авиаракет. Также уточняется, что устройство работает в стелс-режиме, ища воздушные цели: может заметить как самолеты, так и БпЛА.

В следующей заметке Генштаба за 14 апреля — информация об ударе по складу дронов в аэропорту "Донецк", откуда взлетают российские "Шахеды". Указывается, что удар нанесли авиаракетами SCALP и управляемыми авиационными бомбами GBU-39: их запустили самолеты ВСУ, которые подлетели к цели, не боясь средств ПВО РФ.

Отметим, утром 14 апреля Фокус писал о взрывах в оккупированном Крыму. Как рассказали в мониторинговом канале "Крымский ветер", было громко в Феодосии, Керчи, вокруг Симферополя: на то время не было информации о пораженных целях. Атака началась около 23 ч 13 апреля, а последние сообщения о взрывах и стрельбе появились в сети около 2-3 ч 14 апреля. Минобороны РФ подтвердило налет БПЛА и при этом не рассказало о возможной атаке других средств поражения: ракет SCALP или других.

Напоминаем, 2 апреля Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Кировское" на южном берегу Крыма на полдороги между Керчью и Феодосией.