Взрывы в Крыму при атаке дронов и "чего-то тяжелого": какие важные объекты попали под удар (карта)

Воздушная атака на стратегические объекты Российской Федерации в Крыму началась около 23 часов 13 апреля и продолжалась до середины ночи 14 апреля, сообщили мониторинговые каналы. Под ударом оказались цели в ключевых населенных пунктах оккупированного полуострова: объекты энергетики, аэродромы, нефтебазы, порты. В каких районах Крыма было шумно в течение четырехчасового ночного удара и возле каких объектов слышали полет "чего-то тяжелого", а не БПЛА?

Ночная атака беспилотников и, вероятно, других средств поражения, охватила территорию от Красноперекопска до Керчи, говорится в серии сообщений Telegram-канала представителей сил сопротивления "Крымский ветер". Взрывы слышали рядом с Таврической ТЭС и рядом с нефтебазой, расположенной неподалеку от военного аэродрома "Гвардейское" под Симферополем. Среди прочего, звуки полета дронов, пуски ракет ЗРК "Панцирь" и стрельбу из пулеметов зафиксировали в районе Керчи — города рядом с Крымским мостом.

14 апреля около 2:44 мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал фото из Крыма, на котором видим вспышку огня над неуказанным объектом РФ. Также перечисляются населенные пункты, возле которых было шумно прошлой ночью — это Симферополь, Феодосия, Керчь. Также уточняется, что рейд дронов длится несколько часов, а о результатах поражения, вероятно, станет известно позже.

Взрывы в Крыму — вспышка после возможного удара БпЛА 14 апреля Фото: Exilenova+

Между тем первые сообщения о появлении летающих объектов над оккупированным Крымским полуостровом появились в 23:11. Указывалось, что они летели над Красноперекопском с севера на юг. Около 23:43 слышали громкий взрыв в районе Симферополя. При этом российские войска пытались сбить воздушные цели пулеметами. Ко всему, стрельбу слышали на ул. Леси Украинки на западных окраинах и в районе села Донского, уточняется в одном из сообщений. "Крымский ветер" добавил, ссылаясь на подписчиков, что слышали "полет чего-то тяжелого, не БПЛА": деталей нет.

Взрывы в Крыму — информация об атаке не только БпЛА 14 апреля Фото: Скриншот

Около 0:50 прозвучали взрывы в районе Таврической ТЭС: насчитали около трех ударов. Примерно тогда же было громко рядом с аэродромом "Гвардейское", поскольку местные жители слышали два-три взрыва и стрельбу. Согласно источникам канала, под ударом могла оказаться нефтебаза возле аэропорта. Ко всему, 14 апреля в 1 час продолжали лететь дроны и стреляли российские ЗРК "Панцирь" вместе с зенитными пулеметами возле населенных пунктов Мирное и Школьное. Также российские средства ПВО работали на южном берегу Крыма: около 2:12 слышали стрельбу над морем и в районе Феодосии и Керчи.

В сообщениях мониторингового канала можно насчитать около семи-восьми взрывов над оккупированным Крымом, которые произошли в ночь на 14 апреля. Основная зона атаки — центральные и южные районы оккупированного полуострова, показывают данные Google Maps.

Взрывы в Крыму — карта инцидентов в ночь с 13 на 14 апреля Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму — детали

Представитель оккупационных властей РФ Михаил Развожаев пока не комментировал громкие взрывы в Крыму в ночь на 14 апреля. Между тем Минобороны РФ утром написало, что с 20 ч 13 апреля до 7 ч 14 апреля якобы сбило 97 украинских БПЛА. Беспилотники заметили над семью областями на западе и юге, а также над оккупированным Крымом и Азовским морем.

Украинское командование пока не информировало о последствиях ночного налета на стратегические объекты РФ в Крыму.

Отметим, 2 апреля дроны ГУР и СБС атаковали аэродром "Кировский" в Крыму. Выяснилось, что попали по составу ударно-разведывательных дронов "Орион": его полностью уничтожили серией воздушных ударов.

Напоминаем, в марте стало известно об ударе Сил обороны по комплексу "Бастион", который запускал ракеты "Оникс" и "Циркон" по Украине.