Вибухи в Криму під час атаки дронів і "чогось важкого": які важливі об'єкти потрапили під удар

Повітряна атака на стратегічні об'єкти Російської Федерації в Криму почалась близько 23 год 13 квітня і тривала до середини ночі 14 квітня, повідомили моніторингові канали. Під ударом опинились цілі у ключових населених пунктах окупованого півострова: об'єкти енергетики, аеродроми, нафтобази, порти. У яких районах Криму біло гучно протягом чотиригодинного нічного удару та біля яких об'єктів чули політ "чогось важкого", а не БпЛА?

Нічна атака безпілотників та, ймовірно, інших засобів ураження, охопила територію від Красноперекопська до Керчі, ідеться у серії дописів Telegram-каналу представників сил опору "Крымский ветер". Вибухи чули поруч з Таврійською ТЕС та поруч з нафтобазою, розташованою неподалік військового аеродрому "Гвардійське" під Сімферополем. Серед іншого, звуки польоту дронів, пуски ракет ЗРК "Панцир" та стрілянину з кулеметів зафіксували у районі Керчі — міста поруч з Кримським мостом.

14 квітня близько 2:44 моніторинговий канал Exilenova+ опублікував фото з Криму, на якому бачимо спалах вогню над невказаним об'єктом РФ. Також перелічуються населені пункти, біля яких було гучно минулої ночі — це Сімферополь, Феодосія, Керч. Також уточнюється, що рейд дронів триває кілька годин, а про результати ураження, ймовірно, стане відомо пізніше.

Відео дня

Вибухи в Криму — спалах після можливого удару БпЛА 14 квітня Фото: Exilenova+

Тим часом перші повідомлення про появу літаючих об'єктів над окупованим Кримським півостровом з'явились о 23:11. Вказувалось, що вони летіли над Красноперекопськом з півночі на південь. Близько 23:43 чули гучний вибух у районі Сімферополя. При цьому російські війська намагались збити повітряні цілі кулеметами. До всього, стрілянину чули на вул. Лесі Українки на західних околицях та у районі села Донського, уточнюється в одному з дописів. "Крымский ветер" додав, посилаючись на підписників, що чули "політ чогось важкого, не БпЛА": деталей немає.

Вибухи в Криму — інформація про атаку не лише БпЛА 14 квітня Фото: Скриншот

Близько 0:50 пролунали вибухи у районі Таврійської ТЕС: нарахували близько трьох ударів. Приблизно тоді ж було гучно поруч з аеродромом "Гвардійське", оскільки місцеві жителі чули два-три вибухи та стрілянину. Згідно з джерелами каналу, під ударом могла опинитись нафтобаза біля летовища. До всього, 14 квітня о 1 год продовжували летіти дрони й стріляли російські ЗРК "Панцир" разом із зенітними кулеметами біля населених пунктів Мирне та Шкільне. Також російські засоби ППО працювали на південному березі Криму: близько 2:12 чули стрілянину над морем та в районі Феодосії та Керчі.

У повідомленнях моніторингового каналу можна нарахувати близько семи-восьми вибухів над окупованим Кримом, які стались в ніч на 14 квітня. Основна зона атаки — центральні та південні райони окупованого півострова, показують дані Google Maps.

Вибухи в Криму — карта інцидентів в ніч з 13 на 14 квітня Фото: Google Maps

Вибухи в Криму — деталі

Представник окупаційної влади РФ Михайло Сергій Развожаєв поки не коментував гучні вибухи в Криму в ніч на 14 квітня. Тим часом Міноборони РФ зранку написало, що з 20 год 13 квітня ат 7 год 14 квітня начебто збило 97 українських БпЛА. Безпілотники помітили над сімома областями на заході та півдні, і також над окупованим Кримом та Азовським морем.

Українське командування поки не інформувало про наслідки нічного нальоту на стратегічні об'єкти РФ в Криму.

Зазначимо, 2 квітня дрони ГУР та СБС атакували аеродром "Кіровський" в Криму. З'ясувалось, що влучили по складу ударно-розвідувальних дронів "Оріон": його повністю знищили серією повітряних ударів.

Нагадуємо, у березні стало відомо про удар Сил оборони по комплексу "Бастіон", який запускав ракети "Онікс" та "Циркон" по Україні.