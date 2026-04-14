ЗСУ уразили РЛС "Небо-У", яка закривала південь України та Крим: який зв'язок зі SCALP, — Генштаб

Дрони Збройних сил України атакували радіолокаційну станцію "Небо-У", яка перебувала на південному березі Криму, ідеться у звіті Генерального штабу ЗСУ. Завдяки останньому нічному удару Збройні сили Російської Федерації втратили сумарно чотири установки протиповітряної оборони. Які наслідки ураження РЛС на півдні Криму, яка прикриває об'єкти у радіусі 600 км?

Удари дронів ЗСУ ослабили систему ППО РФ, пояснило українське командування у Telegram-каналі. Окрім РЛС "Небо-У", розташованій у Феодосії, безпілотники атакували дві цілі у Бєлгородській області — це пункт контролю повітряного простору та РЛС "Каста-2Е" (дальність 150-300 км). До всього, на окупованій Луганщині ЗСУ вибили ЗРК "Тор-М1", здатний прикривати цілі об'єкти у радіусі 27 км.

Допис Генштабу ЗСУ з'явився вдень 14 квітня, через кілька годин після заяви Міноборони РФ про атаку дронів на сім південних областей РФ та на окупований Крим. З'ясувалось, що вдалось підірвати сумарно чотири цілі:

РЛС "Небо-У" у Феодосії на півдні Криму (дальність до 700 км); РЛС "Каста-2Е" у селі Лубяноє-Пєрвоє у Бєлгородській області РФ; контрольний пост біля села Ніколаєвка під Бєлгородом; ЗРК "Тор-М1" біля населеного пункту Лозове у Луганській області.

Вказані об'єкти можна розмістити на Google Maps і побачити, що зона контролю повітряного простору покрила Крим, Запорізьку, Донецьку та Луганську області і дістала майже до Бєлгорода.

Атака дронів ЗСУ — зона покриття РЛС "Небо-У" та карта з іншими обє'ктами ППО, 14 квітня Фото: Google Maps

Атака дронів ЗСУ — деталі удару 14 квітня

Зауважмо, що 3 жовтні 2024 року українське командування пояснило зв'язок між вибиванням РЛС "Небо-М" (14 квітня ішлося про "Небо-У") та ракетами SCALP. З'ясувалось, що знищення такої станції "створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання" західних авіаракет. Також уточнюється, що пристрій працює у стелс-режимі, шукаючи повітряні цілі: може помітити як літаки, так і БпЛА.

У наступному дописі Генштабу за 14 квітня — інформація про удар по складу дронів в аеропорту "Донецьк", звідки злітають російські "Шахеди". Вказується, що удар завдали авіаракетами SCALP та керованими авіаційними бомбами GBU-39: їх запустили літаки ЗСУ, які підлетіли до цілі, не боячись засобів ППО РФ.

Зазначимо, зранку 14 квітня Фокус писав про вибухи в окупованому Криму. Як розповіли у моніторинговому каналі "Крымский ветер", було гучно у Феодосії, Керчі, навколо Сімферополя: на той час не було інформації про уражені цілі. Атака почалась близько 23 год 13 квітня, а останні повідомлення про вибухи та стрілянину з'явились у мережі близько 2-3 год 14 квітня. Міноборони РФ підтвердило наліт БпЛА і при цьому не розповіло про можливу атаку інших засобів ураження: ракет SCALP чи інших.

Нагадуємо, 2 квітня Сили оборони України вдарили по аеродрому "Кіровське" на південному березі Криму на пів дороги між Керчю та Феодосією.