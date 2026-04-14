ВСУ ударили французскими ракетами SCALP и КАБами по складам возле Донецкого аэропорта (видео)

Украинские военные нанесли ракетный и бомбовой удар по местам хранения ударных беспилотников неподалеку от аэропорта "Донецк" на оккупированной территории Донецкой области.

Атака была нанесена 13 апреля и в ночь на 14 апреля. Видео атаки опубликовал Генштаб ВСУ.

Удар по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов был нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39.

В Генштабе сообщили и о результатах других атак. Украинские военные дронами поразили склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Сейчас потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Відео дня

Отметим, Фокус писал об ударах дронов по стратегическим объектам РФ в течение первых месяцев 2026 года. В части случаев источники медиа в СБУ подтверждали, что именно эта часть Сил обороны атаковала российские предприятия. Особое место в перечне — химзаводы, которые выпускают аммиачные добра и компоненты для взрывчатки: под удар попали в феврале — "Метафракс Кемикалс", "Дорогобуж", в марте — "УралХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", "Невиномысский Азот". Другие цели Украины — предприятия нефтегазовой сферы. В частности, досталось нефтяным терминалам и портам в Приморске и Усть-Луге (Балтийское море), Тамани и Новороссийске (Черное море).

Напоминаем, 10 апреля стало известно о новом налете дронов на буровые платформы компании "Лукойл" в Каспийском море.

13 апреля стало известно об ударах по российскому химзаводу в Череповце. На видео с места событий показали столб дыма над предприятием, причастным к изготовлению взрывчатки для ВС РФ.