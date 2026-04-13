В российском Череповце прогремели взрывы: над химзаводом поднялся столб дыма (видео)

В российском городе Череповец прогремели взрывы вблизи крупнейшего в Европе химического комплекса "ФосАгро". Местные заявляют об атаке на этот завод.

В то же время официальной информации пока нет. Видео опубликовал OSINT-канал в Telegram "Supernova".

Автор канала также опубликовал комментарии местных жителей, которые утверждают, что якобы завод был атакован.

На одном из видео заявляют, что под удар попали мощности, связанные с производством или хранением аммиака. Из-за угрозы химического отравления мужчина заявил о намерении немедленно покинуть город.

Отмечается, что под атакой мог быть цех "Аммиак-1", на котором синтезируют аммиак.

АО "Апатит" — не только крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, но и компания, являющаяся одной из лидеров в России по объемам производства NPK-удобрений. Ключевые площадки производства расположены в Череповце, Волхове, Балаково и Мурманской области (Кировске), что обеспечивает полный цикл производства.

Украинские военные и российские власти пока не комментировали возможный удар по заводу "ФосАгро".

Это уже не первый удар по этому предприятию. 27 марта беспилотники атаковали Вологодскую область России, поразив крупное АО "Апатит" в городе Череповец.

Впоследствии военный корреспондент Сергей Мисюра объяснял, что"это не просто "завод удобрений", это монстр, который производит более 4,5 млн тонн серной кислоты в год (самый большой показатель в РФ)".

"Чтобы вы понимали — без этой кислоты останавливается нитрация на всех пороховых заводах заболотины. Нет кислоты — нечем наполнять снаряды и некоторые ракеты. Добавьте сюда 1,9 млн тонн аммиака и 800 тысяч тонн селитры — и получите идеальную базу для производства взрывчатки, которую они цинично называют "продукцией двойного назначения" и "только селитру для полей делают", — писал он.

Напомним, в начале апреля в Москве возник пожар на территории Высшего общевойскового командного училища. Экстренные службы присвоили возгоранию повышенный ранг.