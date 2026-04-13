У російському Череповці пролунали вибухи: над хімзаводом здійнявся стовп диму (відео)

У російському місті Череповець пролунали вибухи поблизу найбільшого в Європі хімічного комплексу "ФосАгро". Місцеві заявляють про атаку на цей завод.

Водночас офіційної інформації наразі немає. Відео опублікував OSINT-канал у Telegram "Supernova".

Автор каналу також опублікував коментарі місцевих мешканців, які стверджують, що нібито завод було атаковано.

На одному з відео заявляють, що під удар потрапили потужності, пов'язані з виробництвом або зберіганням аміаку. Через загрозу хімічного отруєння чоловік заявив про намір негайно залишити місто.

Відзначається, що під атакою міг бути цех "Аммиак-1", на якому синтезують аміак.

АТ "Апатит" — не лише найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а й компанія, що є однією лідерів у Росії за обсягами виробництва NPK-добрив. Ключові майданчики виробництва розташовані у Череповці, Волхові, Балаково та Мурманській області (Кіровську), що забезпечує повний цикл виробництва.

Українські військові та російська влада наразі не коментували можливий удар по заводу "ФосАгро".

Це вже не перший удар по цьому підприємству. 27 березня безпілотники атакували Вологодську область Росії, уразивши велике АТ "Апатит" у місті Череповець.

Згодом військовий кореспондент Сергій Місюра пояснював, що "це не просто "завод добрив", це монстр, який виробляє понад 4,5 млн тонн сірчаної кислоти на рік (найбільший показник у РФ)".

"Щоб ви розуміли — без цієї кислоти зупиняється нітрація на всіх порохових заводах заболоття. Немає кислоти — немає чим наповнювати снаряди та деякі ракети. Додайте сюди 1,9 млн тонн аміаку та 800 тисяч тонн селітри — і отримаєте ідеальну базу для виробництва вибухівки, яку вони цинічно називають "продукцією подвійного призначення" та "тільки селітру для полів роблять", — писав він.

