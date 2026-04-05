У військовому училищі в Москві виникла пожежа: що відомо

У Москві виникла пожежа на території Вищого загальновійськового командного училища. Екстрені служби присвоїли загорянню підвищений ранг.

У неділю вдень, 5 квітня, на покрівлі навчального корпусу Вищого загальновійськового командного училища в Москві спалахнула пожежа. Про це повідомляє агентство "Москва".

Як вказує "Москва 24", пожежі в будівлі на вулиці Головачова, 2 у московському районі Любліно було надано підвищений ранг.

Дим у Москві через пожежу Фото: З відкритих джерел

Спочатку площа загоряння становила 60 квадратних метрів, проте розрослася до 200.

Тих, хто перебував у будівлі, евакуювали.

Пожежники біля будівлі МВЗКУ Фото: з відкритих джерел

Причини загоряння невідомі, проте задимлення на горищі військового навчального закладу в Москві могло статися через коротке замикання, повідомляє "Москва 24" із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Пожежу було ліквідовано, за попередніми даними, постраждалих немає.

Чим відоме МВЗКУ

Випуск МВЗКУ — 2021 на Червоній площі в Москві Фото: з відкритих джерел

Московське Вище загальновійськове командне орденів Жукова, Леніна і Жовтневої Революції Червонопрапорне училище (МВЗКУ) було засноване 1917 року як 1-ша Московська революційна кулеметна школа. За більш ніж століття свого існування навчальний заклад неодноразово перейменовувався, отримавши свою нинішню назву 2017 року.

З 2016 року готує командний склад з вищою цивільною освітою і з середньою військово-спеціальною освітою. Єдиний у Росії військовий виш, який має право проводити випуск молодих офіцерів на Червоній площі в Москві.

Відомо, що випускники МВЗКУ, так звані "Кремлівські курсанти", беруть активну участь у війні проти України.

З 1982 по 1986 роки в Московському вищому загальновійськовому командному училищі навчався нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

