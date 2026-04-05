В военном училище в Москве возник пожар: что известно

В Москве возник пожар на территории Высшего общевойскового командного училища. Экстренные службы присвоили возгоранию повышенный ранг.

В воскресенье днем, 5 апреля, на кровле учебного корпуса Высшего общевойскового командного училища в Москве вспыхнул пожар. Об этом сообщает агентство "Москва".

Как указывает "Москва 24", пожару в здании на улице Головачева, 2 в московском районе Люблино был присвоен повышенный ранг.

Дым в Москве из-за пожара

Изначально площадь возгорания составляла 60 квадратных метров, однако разрослась до 200.

Находившихся в здании эвакуировали.

Пожарные возле здания МВОКУ Фото: из открытых источников

Причины возгорания неизвестны, однако задымление на чердаке военного учебного заведения в Москве могло произойти из-за короткого замыкания, сообщает "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Відео дня

Пожар был ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет.

Чем известно о МВОКУ

Выпуск МВОКУ - 2021 на Красной площади в Москве

Московское Высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище (МВОКУ) было основано в 1917 году как 1-я Московская революционная пулеметная школа. За более чем столетие своего существования учебное заведение неоднократно переименовывалось, получив свое нынешнее название в 2017 году.

С 2016 года готовит командный состав с высшим гражданским образованием и со средним военно-специальным образованием. Единственный в России военный вуз, имеющий право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади в Москве.

Известно, что выпускники МВОКУ, т.н. "Кремлевские курсанты", активно участвуют в войне против Украины.

Фото: из открытых источников

С 1982 по 1986 годы в Московском высшем общевойсковом командном училище обучался нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

