В Москве пылает институт, связанный с российским оборонным сектором: что известно (видео)

Площадь возгорания учреждения охватила 1500 квадратных метров, в здании в результате масштабного пожара уже обвалилась кровля. К вылету готовится местная пожарная авиация, в помещении есть люди.

Related video

В Институте точной механики и вычислительной техники имени Сергея Алексеевича Лебедева, расположенном в столице России Москве, начался масштабный пожар: местные пишут о широкой площади возгорания и большом столбе дыма, который поднялся в небо. Огонь быстро распространяется (сначала возгорание охватило территорию 350 квадратных метров) и уже вызвал падение кровли сооружения, для ликвидации россияне готовятся поднять в небо пожарную авиацию, поскольку локализовать огонь не удается. Об этом сообщили росСМИ вечером 19 февраля, пишет Фокус.

"На Варшавском шоссе вспыхнуло здание Института вычислительной техники, рухнула кровля", — говорится в сообщении.

В Telegram-каналах распространяют видео, на котором видны масштабы пожара.

Известно, что возгорание сначала охватило площадь 350 квадратных метров, однако стремительно выросло до 1500 квадратных метров. Россияне относят пожар к "повышенному уровню сложности".

Скриншот | сообщение росСМИ

Вскоре росСМИ также сообщили о том, что из горящего помещения самостоятельно сумели выбраться 30 человек. Из-за того, что пожар не удается локализовать, будет работать пожарная авиация.

Скриншот | сообщение росСМИ

О причинах возникновения пожара пока россияне ничего не сообщают. Также нет информации о погибших или пострадавших в результате возгорания в институте.

Горящий институт связан с оборонным сектором РФ

Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева — научная организация, принадлежащая к Российской академии наук, ранее подчинялась Федеральному агентству промышленности. Среди основных задач учреждения — разработка высокопроизводительных вычислительных систем, используемых для обеспечения национальной безопасности, а также создание геоинформационных и навигационных систем. Такая информация есть в открытых источниках.

Напомним, ночью с 18 на 19 февраля украинские дроны успешно атаковали российский НПЗ, действующий в городе Сызрань. После ударов вспыхнул пожар, россияне сообщали о большом столбе дыма, который поднялся в небо, и активной работе ПВО. Такая атака по предприятию состоялась не впервые.

Вскоре стало известно, что завод приостановил свою работу после атаки.