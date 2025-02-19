У Москві палає інститут, пов'язаний із російським оборонним сектором: що відомо (відео)

Площа займання установи охопила 1500 квадратних метрів, у будівлі внаслідок масштабної пожежі вже обвалилася покрівля. До вильоту готується місцева пожежна авіація, у приміщенні є люди.

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В Інституті точної механіки та обчислювальної техніки імені Сергія Олексійовича Лебедєва, розташованому у столиці Росії Москві, почалася масштабна пожежа: місцеві пишуть про широку площу займання та великий стовп диму, що здійнявся у небо. Вогонь швидко поширюється (спершу займання охопило територію 350 квадратних метрів) і вже спричинив падіння покрівлі споруди, для ліквідації росіяни готуються підняти у небо пожежну авіацію, оскільки локалізувати вогонь не вдається. Про це повідомили росЗМІ увечері 19 лютого, пише Фокус.

"На Варшавському шосе спалахнула будівля Інституту обчислювальної техніки, рухнула покрівля", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналах поширюють відео, на якому видно масштаби пожежі.

Відомо, що займання спершу охопило площу 350 квадратних метрів, однак стрімко зросло до 1500 квадратних метрів. Росіяни відносять пожежу до "підвищеного рівня складності".

Скріншот | допис росЗМІ

Невдовзі росЗМІ також повідомили про те, що з приміщення, яке палає, самостійно зуміли вибратися 30 людей. Через те, що пожежу не вдається локалізувати, працюватиме пожежна авіація.

Скріншот | допис росЗМІ

Про причини виникнення пожежі наразі росіяни нічого не повідомляють. Також немає інформації стосовно загиблих чи постраждалих внаслідок займання в іституті.

Інститут, що палає, пов'язаний із оборонним сектором РФ

Інститут точної механіки та обчислювальної техніки імені Лебедєва — наукова організація, що належить до Російської академії наук, раніше підпорядковувалася Федеральному агентству промисловості. Серед основних завдань установи — розробка високопродуктивних обчислювальних систем, що використовуються для забезпечення національної безпеки, а також створення геоінформаційних та навігаційних систем. Така інформація є у відкритих джерелах.

Нагадаємо, уночі з 18 на 19 лютого українські дрони успішно атакували російський НПЗ, що діє у місті Сизрань. Після ударів спалахнула пожежа, росіяни повідомляли про великий стовп диму, що здійнявся у небо, та активну роботу ППО. Така атака по підприємству відбулася не вперше.

Невдовзі стало відомо, що завод призупинив свою роботу після атаки.