ЗСУ вдарили французькими ракетами SCALP та КАБами по складах біля Донецького аеропорту (відео)

Українські військові завдали ракетного та бомбового удару по місцях зберігання ударних безпілотників неподалік від аеропорту "Донецьк" на окупованій території Донеччини.

Атаку було завдано 13 квітня та в ніч на 14 квітня. Відео атаки опублікував Генштаб ЗСУ.

Удару по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів було завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

У Генштабі повідомили і про результати інших атак. Українські військові дронами уразили склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області.

Наразі втрати росіян та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

Відео дня

Зазначимо, Фокус писав про удари дронів по стратегічних об'єктах РФ протягом перших місяців 2026 року. У частині випадків джерела медіа в СБУ підтверджували, що саме ця частина Сил оборони атакувала російські підприємства. Особливе місце е переліку — хімзаводи, які випускають аміачні добра та компоненти для вибухівки: під удар потрапили у лютому — "Метафракс Кемикалс", "Дорогобуж", у березні — "УралХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", "Невиномысский Азот". Інші цілі України — підприємства нафтогазової сфери. Зокрема, дісталось нафтовим терміналам та портам в Приморську та Усть-Лузі (Балтійське море), Тамані та Новоросійську (Чорне море).

Нагадуємо, 10 квітня стало відомо про новий наліт дронів на бурові платформи компанії "Лукойл" у Каспійському морі.

13 квітня стало відомо про удари по російському хімзаводу у Череповці. На відео з місця подій показали стовп диму над підприємством, дотичним до виготовлення вибухівки для ЗС РФ.