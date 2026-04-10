Удар за тисячу км: ССО вразили бурові платформи "Лукойлу" в Каспії (відео)

Підрозділи Deep-strike ССО ЗСУ завдали удару по росыйських двох бурових платформах, що належать компанії "Лукойл", на шельфі Каспійського моря, повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України в офіційному Telegram-каналі 10 квітня.

"Безпілотники ССО поцілили у льодостійкі платформи на родовищі “імені Грайфера” (колишнє родовище “Ракушечноє”) та на родовищі “імені Корчагіна” на в північній акваторії моря приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту. Ці платформи ворог використовує в ланцюгу забезпечення паливом власної армії", — зазначили ССО ЗСУ.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України підкреслили, що продовжують здійснювати далекобійні удари в межах операцій Deep-strike по цілях у глибині території Росії.

Ураження нафтогазової інфраструктури противника, за оцінкою військових, суттєво обмежує можливості РФ забезпечувати паливом свої війська. А це також впливає на наповнення державного бюджету Росії. ССО ЗСУ продовжують застосовувати асиметричні підходи для стратегічного послаблення РФ та ускладнення ведення нею бойових дій.

Нагадаємо, що Україна з кінця березня активізувала удари дронами по об’єктах у глибині Росії. Атаки спричинили пожежі та руйнування щонайменше у дев’яти регіонах РФ. Більшість цілей пов’язані з нафтовою інфраструктурою, що впливає на забезпечення російської армії.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 9 квітня дрони атакували об'єкти РФ в окупованій Луганщині. У районах Алчевська та Перевальська зафіксували вибухи та пожежі після ударів. Під атаку могли потрапили бази ремонту техніки та склад боєприпасів російської армії.