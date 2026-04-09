Яскрава заграва у небі: на окупованій Луганщині БпЛА уразили бази ремонту військової техніки росіян (фото, відео)

Близько опівночі 9 квітня безпілотники масовано атакували Луганщину, де в районі окупованих Алчевська та Перевальська пролунала серія вибухів.

Під атакою дронів цієї ночі могли опинитися бази ремонту та обслуговування військової техніки росіян. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

"У районі Алчевська/Перевальська на Луганщині "прильоти" по базах ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії", — йдеться у дописі аналітиків.

В Алчевську після "прильотів" фіксується сильна заграва у небі. Проте офіційних даних щодо можливого ураження вказаних баз росіян на момент публікації не надходило, окупаційна влада наслідки замовчує.

Інший моніторинговий канал писав, що під атакою у Перевальську опинився склад боєприпасів російських військових.

"Перевальськ, Луганщина. "Приліт" по складу БК", — пишуть аналітики.

Варто зазначити, що перед цим у місцевих каналах писали про загрозу ракет та реактивних безпілотників для окупованого Алчевська. Вибухи, за даними російських пабліків, було чутно також у Лисичанську, однак інформації про наслідки не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня безпілотники також масовано атакували Краснодарську область Росії. Влада підтвердила атаку та заявила про падіння уламків, у той час, як моніторингові канали повідомили про можливе ураження авіабази 3-го змішаного авіаційного полку росіян, що дислокується у місті Кримськ.

Напередодні дрони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії, після чого спалахнула масштабна пожежа: загорілися два резервуари з нафтою, а дим видніється на відстані кількох кілометрів з місця подій.