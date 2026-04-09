Яркое зарево в небе: на оккупированной Луганщине БпЛА поразили базы ремонта военной техники россиян (фото, видео)

Около полуночи 9 апреля беспилотники массированно атаковали Луганщину, где в районе оккупированных Алчевска и Перевальска прозвучала серия взрывов.

Под атакой дронов этой ночью могли оказаться базы ремонта и обслуживания военной техники россиян. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

"В районе Алчевска/Перевальска на Луганщине "прилеты" по базам ремонта и обслуживания техники российской оккупационной армии", — говорится в заметке аналитиков.

В Алчевске после "прилетов" фиксируется сильное зарево в небе. Однако официальных данных о возможном поражении указанных баз россиян на момент публикации не поступало, оккупационные власти последствия замалчивают.

Другой мониторинговый канал писал, что под атакой в Перевальске оказался склад боеприпасов российских военных.

"Перевальск, Луганщина. "Прилет" по составу БК", — пишут аналитики.

Стоит отметить, что перед этим в местных каналах писали об угрозе ракет и реактивных беспилотников для оккупированного Алчевска. Взрывы, по данным российских пабликов, были слышны также в Лисичанске, однако информации о последствиях не поступало.

Напомним, в ночь на 9 апреля беспилотники также массированно атаковали Краснодарскую область России. Власти подтвердили атаку и заявили о падении обломков, в то время, как мониторинговые каналы сообщили о возможном поражении авиабазы 3-го смешанного авиационного полка россиян, дислоцирующегося в городе Крымск.

Накануне дроны поразили нефтебазу в оккупированной Феодосии, после чего вспыхнул масштабный пожар: загорелись два резервуара с нефтью, а дым виднеется на расстоянии нескольких километров с места событий.