Десятки взрывов: дроны атаковали Краснодарский край РФ, под ударом могла оказаться военная авиабаза (видео)

В ночь на 9 апреля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. По меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск, где расположен военный аэродром россиян.

Российские власти атаку на регион подтвердили, заявив о "падении" обломков в пригороде и на территории одного из предприятий. Об этом пишут росСМИ.

Также падение обломков беспилотников фиксируют в селе Молдованское Крымского района, расположенное на расстоянии 6 километров от районного центра. Власти утверждают, что обломки упали сразу по нескольким адресам, а в поселке Саук-Дере из-за их падения погиб один человек. Других разрушений и последствий, по заявлениям губернатора Кондратьева, якобы не было зафиксировано.

Российские Telegram-каналы сообщили, что в Крымске прогремело не менее 20 звуков взрывов, а в небе наблюдались яркие вспышки на фоне атаки.

Между тем OSINT-каналы пишут, что в Крымске беспилотники могли атаковать этой ночью авиабазу 3-го смешанного авиационного полка. Он входит в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии и дислоцируется именно в Крымске, как говорится в открытых источниках.

"Крымск, Краснодарский край... атакована авиабаза воинской части 75386, 3-й гвардейский истребительный авиаполк", — говорится в сообщении аналитиков.

Официального подтверждения поражения военной авиабазы россиян в Крымске на момент публикации не поступало. В сети распространяют кадры атаки на регион, на которых видно яркое зарево в небе, вызванное вероятными ударами.

OSINT-каналы публикуют кадры вероятной атаки дронов на Крымск

Напомним, 8 апреля Главное управление разведки вывело из строя последний железнодорожный паром россиян в оккупированной Керчи.

Также в ночь на 8 апреля беспилотники атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии: в результате атаки вспыхнули два резервуара.