Десятки вибухів: дрони атакували Краснодарський край РФ, під ударом могла опинитися військова авіабаза (відео)

У ніч на 9 квітня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Щонайменше 20 вибухів прогриміло у районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром росіян.

Російська влада атаку на регіон підтвердила, заявивши про "падіння" уламків у передмісті та на території одного з підприємств. Про це пишуть росЗМІ.

Також падіння уламків безпілотників фіксують у селі Молдованське Кримського району, розташоване на відстані 6 кілометрів від районного центру. Влада стверджує, що уламки впали одразу за кількома адресами, а у селищі Саук-Дере через їх падіння загинув один чоловік. Інших руйнувань та наслідків, за заявами губернатора Кондратьєва, нібито не було зафіксовано.

Російські Telegram-канали повідомили, що у Кримську прогриміло не менше 20 звуків вибухів, а у небі спостерігалися яскраві спалахи на тлі атаки.

Тим часом OSINT-канали пишуть, що у Кримську безпілотники могли атакувати цієї ночі авіабазу 3-го змішаного авіаційного полку. Він входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії і дислокується саме у Кримську, як йдеться у відкритих джерелах.

"Кримськ, Краснодарський край… атаковано авіабазу військової частини 75386, 3-й гвардійський винищувальний авіаполк", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Офіційного підтвердження ураження військової авіабази росіян у Кримську на момент публікації не надходило. У мережі поширюють кадри атаки на регіон, на яких видно яскраву заграву у небі, спричинену ймовірними ударами.

OSINT-канали публікують кадри ймовірної атаки дронів на Кримськ

Нагадаємо, 8 квітня Головне управління розвідки вивело з ладу останній залізничний пором росіян в окупованій Керчі.

Також у ніч на 8 квітня безпілотники атакували нафтобазу в окупованій Феодосії: внаслідок атаки спалахнули два резервуари.