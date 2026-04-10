Удар за тысячу км: ССО поразили буровые платформы "Лукойла" в Каспии (видео)

Подразделения Deep-strike ССО ВСУ нанесли удар по российским двум буровым платформам, принадлежащим компании "Лукойл", на шельфе Каспийского моря, сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в официальном Telegram-канале 10 апреля.

"Беспилотники ССО попали в ледостойкие платформы на месторождении "имени Грайфера" (бывшее месторождение "Ракушечное") и на месторождении "имени Корчагина" в северной акватории моря примерно в тысяче километров от линии фронта. Эти платформы враг использует в цепи обеспечения топливом собственной армии", — отметили ССО ВСУ.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что продолжают осуществлять дальнобойные удары в рамках операций Deep-strike по целям в глубине территории России.

Відео дня

Поражение нефтегазовой инфраструктуры противника, по оценке военных, существенно ограничивает возможности РФ обеспечивать топливом свои войска. А это также влияет на наполнение государственного бюджета России. ССО ВСУ продолжают применять асимметричные подходы для стратегического ослабления РФ и осложнения ведения ею боевых действий.

Напомним, что Украина с конца марта активизировала удары дронами по объектам в глубине России. Атаки вызвали пожары и разрушения по меньшей мере в девяти регионах РФ. Большинство целей связаны с нефтяной инфраструктурой, что влияет на обеспечение российской армии.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 9 апреля дроны атаковали объекты РФ в оккупированной Луганской области. В районах Алчевска и Перевальска зафиксировали взрывы и пожары после ударов. Под атаку могли попасть базы ремонта техники и склад боеприпасов российской армии.