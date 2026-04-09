Удары дронами вглубь РФ: Россия повторяет сценарий, который пережила Украина, — BBC

Украина с конца марта нанесла серии массированных ударов дронами по объектам в глубине России, что привело к масштабным пожарам и разрушениям по меньшей мере в девяти регионах. Большинство пораженных целей связаны с нефтяной инфраструктурой, а в отдельных атаках могли участвовать сотни БПЛА.

Журналисты "Русской службы BBC" в своем материале обращают внимание на то, что ситуация на фронте для России остается сложной и нестабильной. В публикации отмечается, что одной из ключевых проблем РФ остается нехватка ресурсов и эффективной координации.

Это влияет как на темпы наступательных действий со стороны армии РФ, так и на способность России удерживать уже занятые позиции. Кроме того, Украина наносит серии массированных ударов по объектам, расположенным далеко в тылу России. По оценке BBC, с конца марта эти атаки вызвали значительные пожары и разрушения по меньшей мере в девяти различных локациях.

Відео дня

Речь идет о таких регионах, как Ленинградская, Ярославская, Нижегородская и Самарская области, а также Башкортостан и Краснодарский край. В большинстве случаев под удары попадали объекты, связанные с нефтяной инфраструктурой, причем некоторые из них атаковались неоднократно.

В части атак, по данным BBC, могли участвовать сотни беспилотников. Это свидетельствует о росте масштабов операций и повышении их интенсивности. В то же время журналисты обращают внимание, что Россия сейчас сталкивается с трудностями, которые Украина переживала два-три года назад.

Тогда массированные атаки российских дронов Shahed показали, что полагаться только на зенитные ракеты недостаточно. В частности, проблема заключается в высокой стоимости таких ракет и ограниченных возможностях их производства. Это затрудняет эффективное отражение многочисленных атак беспилотников.

Кроме того, значительной проблемой для России является ее большая территория и большое количество стратегически важных объектов, которые сложно одновременно защитить. Ситуацию осложняет и то, что системы противовоздушной обороны РФ приходится перебрасывать ближе к фронту. Такое перемещение ПВО связано с необходимостью компенсировать потери техники, которую уничтожают ВСУ. В результате это приводит к ослаблению защиты в других регионах России.

Отдельно отмечается, что, по оценкам z-блогеров, в России наблюдается серьезный дефицит сил и средств противовоздушной обороны в глубине территории. Фактически речь идет об отсутствии сплошной зональной ПВО.

При этом более-менее надежную защиту в России имеют только крупнейшие административные центры, а также ключевые военные и промышленные объекты. В то же время даже плотная объектовая противовоздушная оборона РФ не всегда способна эффективно отразить массированный налет украинских беспилотников.

Напомним, что в ночь на 9 апреля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край РФ, где прозвучало не менее 20 взрывов в районе города Крымск. Под ударом могла оказаться военная авиабаза россиян.

Ранее мы также информировали, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов допускает необходимость переговоров с Россией. Он считает, что удары по нефтяной инфраструктуре РФ могут существенно повлиять на переговорный процесс. По его словам, эти удары способны изменить позицию России.