Удары по нефти РФ изменят переговоры: Буданов анонсировал "много нового" от Кремля

Атаки дронов на нефтяную и другую важную инфраструктуру россиян влияют на переговорный процесс.

Поэтому украинская сторона после возобновления переговоров услышит "много нового" от Кремля. Такое заявление сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал во время Конгресса местных и региональных властей, сообщает "Укринформ".

Один из журналистов во время брифинга спросил у руководителя ОП, влияют ли удары по нефтяным терминалам РФ на переговорный процесс.

"Они точно влияют. Это и так очевидно", — ответил Кирилл Буданов

По его словам, изменение позиции Кремля под влиянием этих ударов является "дискуссионным вопросом". Но россияне точно, скажут много нового во время переговоров. Также он отметил, что Украина должна усиливать свою позицию на переговорах с РФ.

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы наша победная позиция усиливалась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны", — подытожил Буданов.

Напомним, что 9 апреля в интервью итальянской радиостанции Radio Rai президент Украины заявил, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке переговорный процесс между РФ и США возобновится.

Также Зеленский объяснил, почему Украина не будет сдавать Донбасс. Украина пока не имеет достаточных гарантий безопасности, чтобы переходить к следующим шагам в мирном процессе. В то же время оставление оккупированных территорий, в частности на Донбассе, может создать угрозу дальнейшего наступления России.

Отдельно Зеленский отметил, что вопрос территориальной целостности является исключительной компетенцией украинского народа, и никакие внешние партнеры не могут определять судьбу украинских земель.