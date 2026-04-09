"Мы начнем их сначала": Зеленский анонсировал возобновление мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке переговорный процесс между РФ и США возобновится.

Глава государства заявил, что сейчас трехсторонние встречи между США и Россией отложены, потому что приоритеты американской дипломатии изменились. Но в то же время он уверен, что позже переговорный процесс возобновится. Такое заявление политик сделал в интервью итальянской телерадиокомпании RAI.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня внимание Америки приковано к ситуации на Ближнем Востоке. В частности, украинский президент положительно оценивает усилия Белого дома по достижению соглашения о прекращении огня в Иране. Украинский президент подчеркнул, что "поддержка Украины, в частности поставками оружия, должна продолжаться".

"Прежде всего, я приветствую их: это облегчит решение энергетического кризиса. В любом случае, не может быть кризиса по поддержке Украины поставками оружия. Надеемся на это", — сказал он.

Поэтому украинская сторона ожидает, что после того, как ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется вопрос противодействия российской агрессии снова вернется в активную повестку дня трехсторонних дипломатических встреч.

"Но мы начнем их сначала...", — сказал Владимир Зеленский.

На вопрос о его готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский в очередной раз уточнил свою позицию.

"Я готов встретиться с Путиным, конечно, не в Москве. Если он готов встретиться со мной, то для этого есть много мест", — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любые уступки по Донбассу не остановят Россию, а лишь откроют ей путь к новым наступлениям. По его словам, после этого под угрозой могут оказаться Харьков и Днепр — одни из ключевых городов страны.

Зеленский четко дал понять: вопрос Донбасса не может быть предметом торга. Он пояснил, что в случае уступок России украинская армия потеряет стратегически важные укрепления, которые строились годами.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры о завершении войны в Украине свелись к "торговле за несколько квадратных километров территории".