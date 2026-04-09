"Ми розпочнемо їх спочатку": Зеленський анонсував відновлення мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході переговорний процес між РФ та США відновиться.

Глава держави заявив, що наразі тристоронні зустрічі між США та Росією відкладені, бо пріоритети американської дипломатії змінилися. Але водночас він впевнений, що пізніше переговорний процес відновиться. Таку заяву політик зробив у інтерв’ю італійській телерадіокомпанії RAI.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні увага Америки прикута до ситуації на Близькому Сході. Зокрема, український президент позитивно оцінює зусилля Білого дому щодо досягнення угоди про припинення вогню в Ірані. Український президент наголосив, що "підтримка України, зокрема постачанням зброї, має продовжуватися".

"Перш за все, я вітаю їх: це полегшить вирішення енергетичної кризи. У будь-якому разі, не може бути кризи щодо підтримки України постачанням зброї. Сподіваємося на це", — сказав він.

Відтак українська сторона чекає, що після того, як ситуація на Близькому Сході стабілізується питання протидії російській агресії знову повернеться до активного порядку денного тристоронніх дипломатичних зустрічей.

"Але ми розпочнемо їх спочатку…", — сказав Володимир Зеленський.

На запитання про його готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, Зеленський вкотре уточнив свою позицію.

"Я готовий зустрітися з Путіним, звичайно, не в Москві. Якщо він готовий зустрітися зі мною, то для цього є багато місць", — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-які поступки щодо Донбасу не зупинять Росію, а лише відкриють їй шлях до нових наступів. За його словами, після цього під загрозою можуть опинитися Харків і Дніпро — одні з ключових міст країни.

Зеленський чітко дав зрозуміти: питання Донбасу не може бути предметом торгу. Він пояснив, що у разі поступок Росії українська армія втратить стратегічно важливі укріплення, які будувалися роками.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори про завершення війни в Україні звелися до "торгівлі за кілька квадратних кілометрів території".