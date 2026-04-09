"Раскол — ключевая цель Путина": сдача Донбасса откроет России путь в Харьков, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любые уступки по Донбассу не остановят Россию, а лишь откроют ей путь к новым наступлениям. По его словам, после этого под угрозой могут оказаться Харьков и Днепр — одни из ключевых городов страны.

В интервью итальянской радиостанции Radio Rai президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что допускает возможность личной встречи с Владимир Путин, однако исключает проведение таких переговоров в Киеве или Москве. По его словам, компромиссную локацию можно найти на нейтральной территории — в Европе, США или на Ближнем Востоке.

"Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно", — отметил политик.

Однако подняв тему ситуации на востоке, Зеленский четко дал понять: вопрос Донбасса не может быть предметом торга. Он пояснил, что в случае уступок России украинская армия потеряет стратегически важные укрепления, которые строились годами.

"Мы не можем просто обсуждать передачу Донбасса. Если мы оставим Донбасс россиянам, они оккупируют наши лучше всего защищенные места без всяких потерь", — поясни он.

Это, в свою очередь, откроет противнику путь к новым наступлениям без значительных потерь. В частности, президент прямо предупредил, что после этого под ударом могут оказаться Харьков и Днепр — ключевые экономические центры страны. Кроме военных рисков, такой сценарий несет и внутреннюю угрозу, ведь может вызвать глубокий раскол в обществе, чего, по словам главы государства, и хочет Кремль.

Отдельно Зеленский положительно оценил достигнутые Соединенными Штатами договоренности о прекращении огня в Иране и отметил, что это способно частично стабилизировать ситуацию на энергетических рынках. В то же время президент подчеркнул, что несмотря на смещение внимания Вашингтона на Ближний Восток, поддержка Украины, особенно в виде военной помощи, должна оставаться непрерывной. По его словам, именно из-за смены фокуса США сейчас приостановлен трехсторонний переговорный формат с Россией, однако Киев рассчитывает на его восстановление.

В то же время во время разговора с журналистом Зеленский отметил, что даже в случае паузы в боевых действиях Россия может вернуться к агрессии через несколько лет. Именно поэтому Украина настаивает на четких и действенных гарантиях безопасности с участием как европейских государств, так и США.

Относительно внутренней ситуации, президент подчеркнул, что проведение выборов во время полномасштабной войны пока невозможно — как из-за правовых ограничений, так и из-за отсутствия надлежащих условий безопасности для граждан и военных.

Зеленский также обратил внимание на санкционную политику против России и пояснил, что несмотря на ограничения Москва продолжает получать значительные прибыли от продажи энергоресурсов. В этом контексте он выразил надежду на усиление давления со стороны США.

Отдельно президент коснулся своих отношений с Дональд Трамп. По его мнению, он имеет с ним откровенный диалог и не боится прямо высказывать свою позицию.

"У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему то, что он думает. Немногие люди могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав", — пояснил он.

Кроме того, глава государства заявил, что Вашингтон недооценил уровень сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, Москва могла передавать Тегерану разведывательные данные для ударов по объектам в регионе, однако США не отреагировали должным образом, поскольку продолжают доверять российскому руководству.

Напомним, до этого интервью вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сегодня переговоры о завершении войны в Украине свелись к "торговле за несколько квадратных километров территории".

В начале апреля Фокус писал, что, по словам спикера кремлевского главы РФ Дмитрия Пескова, Украина уже сейчас должна оставить Донбасс России. По его мнению, именно это решение завершит горячую фазу войны.