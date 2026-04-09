Удари по нафті РФ змінять переговори: Буданов анонсував "багато нового" від Кремля

Атаки дронів на нафтову та іншу важливу інфраструктуру росіян впливають на переговорний процес.

Відтак українська сторона після відновлення переговорів почує "багато нового" від Кремля. Таку заяву зробив глава Офісу президента Кирило Буданов розповів під час Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє "Укрінформ".

Один із журналістів під час брифінгу запитав у керівника ОП, чи впливають удари по нафтових терміналах РФ на переговорний процес.

"Вони точно впливають. Це і так очевидно", — відповів Кирило Буданов

За його словами, зміна позиції Кремля під впливом цих ударів є "дискусійним питанням". Але росіяни точно, скажуть багато нового під час переговорів. Також він наголосив, що Україна має підсилювати свою позицію на переговорах з РФ.

"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", — підсумував Буданов.

Переговори щодо миру в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 9 квітня в інтерв’ю італійській радіостанції Radio Rai президент України заявив, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході переговорний процес між РФ та США відновиться.

Також Зеленський пояснив, чому Україна не здаватиме Донбас. Україна наразі не має достатніх гарантій безпеки, щоб переходити до наступних кроків у мирному процесі. Водночас залишення окупованих територій, зокрема на Донбасі, може створити загрозу подальшого наступу Росії.

Окремо Зеленський зауважив, що питання територіальної цілісності є виключною компетенцією українського народу, і жодні зовнішні партнери не можуть визначати долю українських земель.