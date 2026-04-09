Удари дронами вглиб РФ: Росія повторює сценарій, який пережила Україна, — BBC

Україна з кінця березня завдала серії масованих ударів дронами по об’єктах у глибині Росії, що спричинило масштабні пожежі та руйнування щонайменше у дев’яти регіонах. Більшість уражених цілей пов’язані з нафтовою інфраструктурою, а в окремих атаках могли брати участь сотні БПЛА.

Журналісти "Русской службы BBC" у своєму матеріалі звертають увагу на те, що ситуація на фронті для Росії залишається складною і нестабільною. У публікації наголошується, що однією з ключових проблем РФ залишається нестача ресурсів і ефективної координації.

Це впливає як на темпи наступальних дій з боку армії РФ, так і на здатність Росії утримувати вже зайняті позиції. Окрім того, Україна завдає серії масованих ударів по об’єктах, розташованих далеко в тилу Росії. За оцінкою BBC, з кінця березня ці атаки спричинили значні пожежі та руйнування щонайменше у дев’яти різних локаціях.

Йдеться про такі регіони, як Ленінградська, Ярославська, Нижньогородська та Самарська області, а також Башкортостан і Краснодарський край. У більшості випадків під удари потрапляли об’єкти, пов’язані з нафтовою інфраструктурою, причому деякі з них атакувалися неодноразово.

У частині атак, за даними BBC, могли брати участь сотні безпілотників. Це свідчить про зростання масштабів операцій і підвищення їх інтенсивності. Водночас журналісти звертають увагу, що Росія нині стикається з труднощами, які Україна переживала два-три роки тому.

Тоді масовані атаки російських дронів Shahed показали, що покладатися лише на зенітні ракети недостатньо. Зокрема, проблема полягає у високій вартості таких ракет і обмежених можливостях їх виробництва. Це ускладнює ефективне відбиття численних атак безпілотників.

Крім того, значною проблемою для Росії є її велика територія та велика кількість стратегічно важливих об’єктів, які складно одночасно захистити. Ситуацію ускладнює і те, що системи протиповітряної оборони РФ доводиться перекидати ближче до фронту. Таке переміщення ППО пов’язане з необхідністю компенсувати втрати техніки, яку знищують ЗСУ. У результаті це призводить до ослаблення захисту в інших регіонах Росії.

Окремо зазначається, що, за оцінками z-блогерів, у Росії спостерігається серйозний дефіцит сил і засобів протиповітряної оборони в глибині території. Фактично мова йде про відсутність суцільної зональної ППО.

При цьому більш-менш надійний захист в Росії мають лише найбільші адміністративні центри, а також ключові військові та промислові об’єкти. Водночас навіть щільна об’єктова протиповітряна оборона РФ не завжди здатна ефективно відбити масований наліт українських безпілотників.

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ, де пролунало щонайменше 20 вибухів у районі міста Кримськ. Під ударом могла опинитися військова авіабаза росіян.

Раніше ми також інформували, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов допускає необхідність переговорів з Росією. Він вважає, що удари по нафтовій інфраструктурі РФ можуть суттєво вплинути на переговорний процес. За його словами, ці удари здатні змінити позицію Росії.