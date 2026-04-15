Танкер в Криму, пальне у Валуйках, казарма під Донецьком: які об'єкти горять у ЗС РФ (відео)

В ніч на 15 квітня засоби ураження Збройних сил України вдарили по важливих цілях Російської Федерації на окупованих територіях, у Бєлгородській області і навіть дістались до Башкортостану, показали відео з мережі. Серед іншого, було гучно у Валуйках, де загорівся склад пального. Супутник показав палаючу пляму на місці танкера неподалік від Криму. Які об'єкти ЗС РФ опинились під прицілом дронів України?

В ніч з 14 на 15 квітня стався приліт у населеному пункті Валуйки Бєлгородської області РФ, розташованому на відстані 20 км від кордону, ідеться у дописі Telegram-каналу Exilenova+. Крім того, палало у селищі Гірне Донецької області (за іншими повідомленнями — у Гірському): у місцевому будинку культури саме ночували військові ЗС РФ. До всього, гарячі зони помітили у Криму та а акваторії Чорного моря неподалік від Кримського мосту. У каналі також повідомили, що дрони "Лютий" помітили над Башкортостаном, де стались прильоти у місті Стерлітамак.

Інформація про вибухи та пожежі на окупованій частині України та на території РФ надходила, починаючи з вечора 14 квітня до ранку 15 квітня. Перші повідомлення — про прильоти в окупованому Мелітополі, у якому знов стався блекаут через можливе ураження підстанції. Тоді ж стало відомо про ситуацію у Валуйках, де загорівся склад паливо-мастильних матеріалів ЗС РФ. Зранку — допис про удар по Гірному: зауважується, що місцева окупаційна влада мовчить про інцидент через масштабність удару.

Відео дня

Атака дронів ЗСУ — пожежа у Гірному Донецької області, 15 квітня Фото: Exilenova+

Окрім фото з місця подій, дані про можливі удари показує карта пожеж FIRMS NASA. Зокрема, на карті з'явились зони з підвищеною температурою у селищі Майське біля Джанкою, у Джанкої та у морі неподалік від Кримського мосту. У каналі "Око Гора" пояснили, що ідеться про можливий удар по нафтовому танкеру "тіньового флоту" РФ, який регулярно фігурував на супутникових фото.

Атака дронів ЗСУ — займання в Криму та біля Кримського мосту, 15 квітня Фото: FIRMS NASA

Близько 10 год у мережі з'явились кадри прольоту дрона "Лютий" у глибокому тилу РФ — у Башкортостані. Згодом росіяни опублікували відео з кадрами прильоту по заводу у місті Стерлітамак, розташованому майже за 1,3 тис. км від кордонів України. Поки що немає інформації, по якому саме підприємству могли вдарити БпЛА.

Атака дронів ЗСУ — деталі ударів 15 квітня

Українське командування поки не інформувало про цілі та наслідки нічного удару дронів Сил оборони по важливих цілях у РФ чи на окупованих територіях. Тим часом Міноборони РФ зранку 15 квітня відзвітувало, що начебто збило усі 85 БпЛА, які атакували росіян. У звіті згадуються прикордонні російські області, але немає згадок про загрозу для Башкирії.

Зазначимо, 14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про два вдалі удари на окупованих територіях. Під час першого удару вдалось влучити по РЛС "Небо-У" у Феодосії в Криму, яка стежила за повітряними цілями у радіусі 600-700 км. Другий — влучання по складу "Шахедів" у Донецькому аеропорту.

Нагадуємо, у мережі опублікували супутникові фото заводу ім. Гагаріна у Комсомольську-на-Амурі, який потрапив під удар дронів 11 квітня.