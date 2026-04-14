Наслідки удару по авіазаводу ім. Гагаріна, який випускає Су-57 ЗС РФ: що зруйнували дрони ЗСУ (фото)

Внаслідок удару дронів по виробничому цеху авіазаводу імені Гагаріна у Комсомольську-на-Амурі загорілось приміщення та пробитий дах, показало фото з супутника. Є ймовірність, що підприємство отримало критичне пошкодження та не випускатиме нові Су-35 й Су-57 для Збройних сил Російської Федерації. По якому об'єкту на території стратегічного підприємства РФ вдарили українські дрони та скільки літаків не доотримають Повітряно-космічні сили РФ?

Внаслідок повітряної атаки зруйновано устаткування у цеху №46 підприємства "Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Гагаріна" (КнААЗ), ідеться у повідомленні Telegram-каналів Exilenova+, який опублікував супутникове фото з наслідками влучання. Наголошується, що цех — "незамінна ланка" для створення російського винищувача 5-го покоління Су-57. За оцінками аналітиків каналу, відновити виробництво, яким займається ОНПП "Технологія", буде досить складно і пройде багато часу, поки цех запрацює, як раніше.

У каналі пояснили, що показують фото супутника. На зображенні помітна чорна пляма на даху виробничого приміщення на території КнААЗ. Пляма — це отвір на даху цеху №46, яка утворилась внаслідок удару дронів та пожежі. Внаслідок інциденту, який стався на сотні кілометрів від України обвалилось кілька секцій покрівлі, ідеться у дописі.

"[Повітряний удар] зупиняє або суттєво уповільнює збирання планерів Су-57, компенсувати яке кооперація з ОНПП "Технологія" зможе лише частково та з великим часовим лагом", — написали у каналі Exilenova+.

Фото з наслідками удару по авіазаводу ім. Гагаріна з'явились у мережі 14 квітня, через три дні після атаки Сил оборони. Бачимо, що темна пляма (сліди пожежі та наскрізні отвори) займає близько однієї восьмої покрівлі. Дані Google Maps показують, що ідеться, орієнтовно, про 1400 кв. м.

Вибухи у РФ — як виглядає дах заводу ім. Гагаріна, 14 квітня Фото: Exilenova+

Окрім даних про масштаби руйнувань на заводі КнААЗ, по супутниковому фото можна встановити точку удару дронів України. Координати влучання по підприємству у місті Комсомольськ-на-Амурі — 50.5975, 137.06858: БпЛА пролетіли 6500 км до цілі у Хабаровському краї РФ.

Вибухи у РФ — деталі атаки на КнАААЗ ім. Гагаріна

Зазначимо, раніше Фокус писав про ситуацію на заводі ім. Гагаріна у Комсомольську-на-Амурі, який виготовляє літаки Су-35 та Су-57 ЗС РФ. Станом на 2024 рік в одному цеху збирали 8-9 Су-35С та 4 Су-57. Пресслужба "Обʼєднаної авіабудівної корпорації" інформувала про темпи виробництва: орієнтовно, по 2 літаки що два місяці (тобто 12 на рік). Не відомо, скільки напівскладених літаків перебувало у цеху №46: усі 12 (річна потужність на 2024 рік), менше чи більше. Тим часом наприкінці 2025 року аналітики оновили дані про виробничі потужності КнААЗ: зокрема, може іти мова про близько 30 літаків на рік.

Тим часом удар по авіазаводу у Комсомольську-на-Амурі відбувся в ніч на 11 квітні 2026 року. У мережі з'явились кадри з місця подій, на яких помітили пожежу на території авіазаводу ім. Гагаріна.

Нагадуємо, вдень 14 квітня Генштаб ЗСУ підтвердив атаку дронів на стратегічний об'єкт РФ в окупованому Криму під Феодосією.