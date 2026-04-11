6500 км від України: в РФ горить єдиний завод, де виробляють винищувачі Су-35 та Су-57 (відео)

Пожежа сталась за 6500 км від України, у місті Комсомольськ-на-Амурі у Хабаровському краї.

OSINT-спільнота "КіберБорошно" геолокувала місце пожежі, після того, як в соцмережах з'явилось відео.

В РФ горить авіаційний завод

На думку аналітиків, горить горить цех №46 на авіазаводі ім. Гагаріна (КнААЗ, "Сухой"). Це єдиний серійний виробник винищувачів Су-35С та Су-57 (виріб Т-50).

Попередньо, горить один із цехів, який спеціалізується на допоміжних вузлах, без яких серійне виробництво може стати неможливим.

Цех спеціалізується на виготовленні деталей з полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) для Су-57: орієнтовно 300 найменувань деталей, з яких близько сотні – це великогабаритні: панелі елерона, флаперона, підлоги, законцівки ОЧК тощо. Виробничий процес є переважно ручним з елементами часткової автоматизації за рахунок сучасного обладнання, що робить цех критично залежним від кваліфікованого персоналу та цілісності інфраструктури.

Цех №46 є незамінною ланкою в серійному виробництві Су-57 - єдиного російського винищувача "5-го покоління".

"Пошкодження або знищення цеху безпосередньо зупиняє або суттєво уповільнює збирання планерів Су-57, компенсувати яке кооперація з ОНПП "Технологія" зможе лише частково та з великим часовим лагом", - зазначають аналітики.

