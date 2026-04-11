6500 км от Украины: в РФ горит единственный завод, где производят истребители Су-35 и Су-57 (видео)

Пожар произошел в 6500 км от Украины, в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.

OSINT-сообщество "КиберБорошно" геолоцировало место пожара, после того, как в соцсетях появилось видео.

В РФ горит авиационный завод

По мнению аналитиков, горит горит цех №46 на авиазаводе им. Гагарина (КнААЗ, "Сухой"). Это единственный серийный производитель истребителей Су-35С и Су-57 (изделие Т-50).

Предварительно, горит один из цехов, который специализируется на вспомогательных узлах, без которых серийное производство может стать невозможным.

Цех специализируется на изготовлении деталей из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для Су-57: ориентировочно 300 наименований деталей, из которых около сотни — это крупногабаритные: панели элерона, флаперона, пола, законцовки ОЧК и тому подобное. Производственный процесс является преимущественно ручным с элементами частичной автоматизации за счет современного оборудования, что делает цех критически зависимым от квалифицированного персонала и целостности инфраструктуры.

Цех №46 является незаменимым звеном в серийном производстве Су-57 — единственного российского истребителя "5-го поколения".

"Повреждение или уничтожение цеха непосредственно останавливает или существенно замедляет сборку планеров Су-57, компенсировать которую кооперация с ОНПП "Технология" сможет лишь частично и с большим временным лагом", — отмечают аналитики.

